أخبار السعودية.. شرط إعفاء المنشآت الصغيرة من مقابل رخص العمل ودفع الإيجار عن طريق سداد

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



مركز الملك سلمان للإغاثة يسير الباخرة الـ 5 لإغاثة الفلسطينيين في غزة

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم، الباخرة الإغاثية السعودية الخامسة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متجهة إلى ميناء بورسعيد بمصر.



مواطن يوثق لحظة احتراق سيارته ونجاة أصدقائه من الموت (فيديو)

وثق أحد المواطنين لحظة إشعال النيران في سيارته وإنقاذه هو وزملائه من الموت أثناء سفرهم.



أمن الطرق يلقي القبض على شخص لقيامه بإحراق هذه المعدة علناً (صور وفيديو)

أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض القبض على شخص لإحراقه أعلافًا ومعدة زراعية.



إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل لرخص العمل بشرط

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شرط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لرخص العمل.



جوازات مطار الملك خالد توقف مسافرًا بالرياض لارتكابه هذه الجريمة

أعلنت إدارة الجوازات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، أنها تمكنت من ضبط مسافرًا لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.



خطوات ورابط الوفاء بالدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد



كشفت منصة إيجار، عن خطوات تسديد دفعات الإيجار، من خلال استخدام نظام سداد.



"الغذاء والدواء": رصد نحو 8 آلاف مخالفة في 58 ألف جولة رقابية بالمملكة

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء في العام 2023م أكثر من (58 ألف) جولة رقابية رصدت خلالها ما يقارب من (8 آلاف) مخالفة على منشآت خاضعة لإشرافها في مختلف مدن ومناطق المملكة.



خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر "قياس"

تتيح هيئة تقويم التعليم والتدريب إمكانية تعديل مواعد الاختبار الرقمي في قياس لاختبار الرخصة المهنية، حيث يمكن تعديل الموعد إلكترونيا عبر موقع مركز قياس.



شروط إبلاغ "قوى" عن هروب عامل مؤسسة

أكدت منصة "قوى" على أنه لابد من توافر شروط محددة للإبلاغ عن هروب عامل مؤسسة، أهمها ألا يكون للموظف عقد ساري في "قوى".

