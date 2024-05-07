في حملات مفاجئة.. إزالة 150 بسطة عشوائية في بريمان بجدة

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نفذت أمانة محافظة جدة حملات رقابية مفاجئة، حيث قامت بجولات ميدانية مكثفة على بريمان بهدف مكافحة الظواهر السلبية.



منع المخالفات وتحسين المشهد الحضري:



150 بسطة عشوائية:



وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمنع المخالفات وتحسين المشهد الحضري في الطرق وداخل الأحياء، وأسفرت هذه الحملة عن رصد بسطات تمارس نشاطات متنوعة حيث جرى مصادرة قرابة 15 طن من الخضروات.وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية أ. تركي علي الذروي أن الفرق الميدانية بمشاركة لجنة البيع الجائل والجهات ذات العلاقة تابعت أعمال وإزالة كافة المخالفات والمشوهات البصرية وتحسين المظهر العام.وجرى رصد أكثر من 150 بسطة عشوائية تعرض أسماك ودواجن وخضروات وملابس بمنطقة "الكوثر" وأشار "الذروي" إلى أن الأعمال شملت سحب عدد من المركبات المخصصة لغرض البيع العشوائي" وتسليم قرابة 15 طن من الخضروات للجمعيات الخيرية."يأتي ذلك ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، وثمنت أمانة جدة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.