برنامج الاستمطار: المرحلة الخامسة تشمل 5 مناطق.. تعرف عليها

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قال المدير التنفيذي لبرنامج استمطار السحب، المهندس أيمن البار، إن المرحلة الخامسة من برنامج الاستمطار ستشمل 5 مناطق.



5 مناطق للاستمطار:



توقعات الأرصاد:



سيول وأمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق







المرحلة الخامسة من برنامج الاستمطار تشمل مناطق..



الرياض، القصيم، حائل ومناطق أخرى pic.twitter.com/B4RbOKGOJb فيديو | المدير التنفيذي لبرنامج استمطار السحب م. أيمن البار:المرحلة الخامسة من برنامج الاستمطار تشمل مناطق..الرياض، القصيم، حائل ومناطق أخرى #الإخبارية May 6, 2024

وأضاف، خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، إن المرحلة الخامسة من برنامج الاستمطار تشمل المناطق الوسطى وهي "الرياض، القصيم، حائل"، والمناطق الجنوبية من الطائف إلى أبها إلى عسير.وتابع: "نتكلم عن ساعات طيران مكثفة، بالأمس كان هناك 1530 ساعة طيران خاصة بعمليات الاستمطار، بالإضافة إلى 110 ساعة طيران أبحاث خاصة في المجال البحثي لتقييم أداء وفاعلية الاستمطار".وأشار إلى أن التقديرات الأولية للاستمطار تتجاوز 4 مليار متر مكعب حصيلة الأمطار في المناطق المستهدفة.وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة والشعيبة والليث ورابغ".2 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل وضباء ونيوم شرما".3 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".4 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف ورفحاء والعويقيلة وعرعر".5 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الرايس وينبع".6 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".7 - منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج والسليل ووادي الدواسر".8 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب".9 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق".10 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والإحساء والعديد وبقيق".11 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة".