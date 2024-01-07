الأحد، 25 جمادى الثانية 1445 ، 07 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مركز الملك سلمان للإغاثة يسير الباخرة الـ 5 لإغاثة الفلسطينيين في غزة

تنزيل
باخرة المساعدات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم، الباخرة الإغاثية السعودية الخامسة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متجهة إلى ميناء بورسعيد بمصر.اضافة اعلان


مركز الملك سلمان للإغاثة


وتحمل الباخرة على متنها 250 حاوية كبيرة، منها 225 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و 25 حاوية تشتمل على مواد غذائية وإيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.

وصول الطائرة الإغاثيةالـ 38 لإغاثة الشعب الفلسطيني

في الوقت نفسه، وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية الـ 38، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 23 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

اظهار ألبوم ليست




 وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

اقرأ أيضا

جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج "الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا"

عاجل.. أمن الطرق يلقي القبض على شخص لقيامه بإحراق هذه المعدة علناً (صور وفيديو)

جوازات مطار الملك خالد توقف مسافرًا بالرياض لارتكابه هذه الجريمة

أتربة مثارة وأمطار.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم تُعلن إطلاق نسختها الخامسة عشر لعام 1445هـ

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GDOK7HMWsAAVVWv 10:39 ص الأحد، 07 يناير 2024

مغادرة الطائرة الـ 38 لإغاثة غزة باتجاه مطار العريش

GBYn-XuWEAAg2M_ 8:39 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

"سلمان للإغاثة": غزة تحتاج 700 شاحنة مساعدات يوميا (فيديو)

وزير الخارجية 7:36 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

وزير الخارجية: لا حديث عن المستقبل دون وقف إطلاق النار في غزة

GBToDiWWYAACjA2 4:08 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية الـ27 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

اقرأ أيضا

أهم 10
12:11 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سر ارتفاع أسعار الدواجن المحلية وتسجيل مركبة باسم طفل

المرور
11:43 ص الأحد، 07 يناير 2024

عبر "أبشر".. "المرور" يطرح مزادًا إلكترونيًا للوحات المعدنية

أمطار غزيرة على عسير
11:07 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وأتربة على هذه المناطق لـ8 مساءً

GDOK7HMWsAAVVWv
10:39 ص الأحد، 07 يناير 2024

مغادرة الطائرة الـ 38 لإغاثة غزة باتجاه مطار العريش

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الصحة
1:05 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. طريقة حجز موعد في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا المطور

أهم 10
12:11 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سر ارتفاع أسعار الدواجن المحلية وتسجيل مركبة باسم طفل

اسعار الاسماك
11:26 ص الأحد، 07 يناير 2024

ارتفاع أسعار الأسماك في الشرقية 50% لهذا السبب

أمطار غزيرة على عسير
11:07 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وأتربة على هذه المناطق لـ8 مساءً

7عع7
10:20 ص الأحد، 07 يناير 2024

أشهر 10 حوادث هبوط اضطراري للطائرات في العالم

حساب المواطن
10:04 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. 3 أيام على إيداع دفعة يناير من حساب المواطن