مركز الملك سلمان للإغاثة يسير الباخرة الـ 5 لإغاثة الفلسطينيين في غزة

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سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم، الباخرة الإغاثية السعودية الخامسة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متجهة إلى ميناء بورسعيد بمصر. اضافة اعلان







مركز الملك سلمان للإغاثة



وصول الطائرة الإغاثيةالـ 38 لإغاثة الشعب الفلسطيني



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وتحمل الباخرة على متنها 250 حاوية كبيرة، منها 225 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و 25 حاوية تشتمل على مواد غذائية وإيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.في الوقت نفسه، وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية الـ 38، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 23 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.