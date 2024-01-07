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خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر "قياس"

اختبار الرخصة المهنية
مركز قياس
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تتيح هيئة تقويم التعليم والتدريب إمكانية تعديل مواعد الاختبار الرقمي في قياس لاختبار الرخصة المهنية، حيث يمكن تعديل الموعد إلكترونيا عبر موقع مركز قياس.اضافة اعلان

خطوات تغيير موعد اختبار قياس الرقمي

1ـ الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس من هنا.
2ـ إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على (تسجيل الدخول).
3ـ من خلال  الصفحة الرئيسية اختيار (الاختبارات المسجلة)، تحديد الاختبار الذي يرغب المستفيد بالتعديل عليه.
4ـ الضغط على تعديل "علماً أن التعديل متاح حتى قبل موعد الاختبار بـ 48 ساعة".
5ـ تحديد مركز الاختبار من قائمة "مركز الاختبار".
6ـ الضغط على (التالي).
7ـ تحديد تاريخ ووقت الاختبار.
8ـ الضغط على (التالي).
9ـ ثم الموافقة على سياسات المركز الوطني للقياس.
10ـ الاطلاع على بيانات الموعد السابق والموعد الجديد وبيانات الاتصال.
11ـ الضغط على (التالي).
12ـ الاطلاع على بيانات الاختبار والضغط على (تأكيد إعادة الجدولة).

تغيير موعد اختبار قياس ورقي

وتتيح هيئة تقويم التعليم والتدريب أيضا إمكانية تغيير موعد اختبار قياس الورقي، وهي خدمة تتيح للمستفيد بعد سداد رسوم الاختبار الورقي من تعديل موعد الاختبار عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس.
1ـ الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس من هنا.
2ـ إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور  ثم الضغط على (تسجيل الدخول).
3ـ من خلال الصفحة الرئيسية اختيار (الاختبارات المسجلة).
4ـ تحديد الاختبار الذي يرغب المستفيد التعديل عليه.
5ـ الضغط على "تعديل"، علماً أن التعديل متاح حتى قبل موعد الاختبار بـ 72 ساعة".
6ـ تحديد المدينة ومقر الاختبار، ثم تحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار ثم (التالي).
7ـ الاطلاع على بيانات الاختبار المعدّل والموافقة عليها عن طريق اختيار (الموافقة على تعديل موعد الاختبار أعلاه).
8ـ الضغط على (التالي).
9ـ الاطلاع على إشعار التسجيل.

رسوم تعديل موعد اختبار قياس

وتتيح هيئة التقويم والتدريب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (الاختبار التخصصي) للرجال من هم على رأس العمل، منذ الاثنين 23 أكتوبر 2023م، ولجميع المتقدمين منذ الأربعاء 25 أكتوبر 2023م.

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