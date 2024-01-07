شروط إبلاغ "قوى" عن هروب عامل مؤسسة

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أكدت منصة "قوى" على أنه لابد من توافر شروط محددة للإبلاغ عن هروب عامل مؤسسة، أهمها ألا يكون للموظف عقد ساري في "قوى".





شروط تقديم بلاغ هروب عامل



الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل



طريقة تقديم بلاغ هروب أو تغيب عن العمل



شروط تقديم بلاغ هروب عامل أو تغيبه



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وأضافت المنصة أنه يشترط أيضا أن تكون رخصة العمل الخاصة بالموظف سارية لأكثر من (60) يومًا.جاء ذلك على صفحة "قوى" الرسمية في "إكس"، ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "كيف أقدر أسوي بلاغ هروب عامل مؤسسة؟".يمكن لأي صاحب عمل أن يتقدَّم ببلاغ هروب أو تغيب عن العمل لأي عامل من العاملين لديه عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.1ـ الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.2ـ تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.3ـ الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.4ـ الضغط على رقم خدمة جواز السفر، واختيار خيار إبلاغ.5ـ رفع أو تنزيل صورة جواز سفر العامل الهارب أو المتغيب.6ـ إرسال نسخة من مكان إقامته المسجل لدى صاحب العمل.7ـ إرفاق صورة عن بطاقة التشغيل.8ـ تقديم صورة عن رخصة العمل الخاصة بالعامل، ويجب أن تكون سارية المفعول.9أ تنزيل أو رفع صورة شخصية تكون حديثة للعامل.10ـ إدخال البيانات والمعلومات الخاصة بتغيب العامل، أو هروبه من العمل بشكل دقيق.11ـ الضغط على تأكيد حتى يتم إجراء العملية.ـ يجب أن تكون منشأة صاحب العمل لها صفة قانونية في إجراء البلاغ، أي بمعنى أنها منشأة مرخصة ومسجلة أصولًا.ـ يجب أن يكون هناك علاقة عمل تعاقدية صحيحة بين الطرفين، أي يجب أن يكون هناك عقد عمل مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وأن يكون عقد العمل هذا ساري المفعول ومسجل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك التأمينات الاجتماعية.ـ يجب أن تكون رخصة العمل الخاصة بالعامل المتغيب أو الهارب سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.ـ يجب على صاحب العمل أن يوثق الانقطاع عن العمل أو الهروب أو الغياب، وذلك من خلال سجل الدوام لديه، سواء أكان السجل إلكتروني أي عن طريق البصمة، أم سجل ورقي.ـ يجب ألا تكون هناك منازعة قضائية بين العامل وصاحب العمل، كأن يكون العامل قد رفع دعوى على صاحب العمل أمام إحدى المحاكم العمالية.