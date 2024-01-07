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مواطن يوثق لحظة احتراق سيارته ونجاة أصدقائه من الموت (فيديو)

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مواطن يوثق لحظة احتراق سيارته
أ أ
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وثق أحد المواطنين لحظة إشعال النيران في سيارته وإنقاذه هو وزملائه من الموت أثناء سفرهم.

مواطن يوثق لحظة احتراق سيارته ونجاة أصدقائه من الموتاضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجماعي، ألسنة النيران وهي تلتهم السيارة بالكامل.


وظهت السيارة وهي تحترق بالكامل حيث شبت فيها النيران وتصاعد الدخان، بالتزامن مع مرور السيارات على أحد الطرق السريعة.

 ومن خلال الفيديو المتداول سُمع صوت المواطن وهو يقول إن إطار السيارة احترق أثناء سفرهم ولكنهم بخير، مضيفًا: “الحمد لله على سلامتنا ولعت بينا واحنا على سفر، يالله لك الحمد”.


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