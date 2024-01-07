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عاجل.. أمن الطرق يلقي القبض على شخص لقيامه بإحراق هذه المعدة علناً (صور وفيديو)

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شرطة وادي الدواسر بالرياض
أ أ
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أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض القبض على شخص لإحراقه أعلافًا ومعدة زراعية.

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شرطة الرياض تتحرك لضبط شخص لإحراقه أعلافًا ومعدة زراعية

وأكد حساب "الامن العام" على منصة "إكس" أنه تم إيقاف المتهم وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

ياتي هذا بعد يومين، من إلقاء مرور منطقة الرياض القبض على شخص لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم مركبات ومحاولة دهس والهروب من الموقع.


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