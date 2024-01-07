عاجل.. أمن الطرق يلقي القبض على شخص لقيامه بإحراق هذه المعدة علناً (صور وفيديو)

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أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض القبض على شخص لإحراقه أعلافًا ومعدة زراعية.
شرطة الرياض تتحرك لضبط شخص لإحراقه أعلافًا ومعدة زراعيةوأكد حساب "الامن العام" على منصة "إكس" أنه تم إيقاف المتهم وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية
بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة وادي الدواسر تقبض على شخص لإحراقه أعلافًا ومعدة زراعية. pic.twitter.com/EqLGt2lQt7— الأمن العام (@security_gov) January 7, 2024
ياتي هذا بعد يومين، من إلقاء مرور منطقة الرياض القبض على شخص لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم مركبات ومحاولة دهس والهروب من الموقع.