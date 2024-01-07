الأحد، 25 جمادى الثانية 1445 ، 07 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل لرخص العمل بشرط

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شرط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لرخص العمل. 
اضافة اعلان

 إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع مقابل رخص العمل 

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "تُعفى المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي عن "2" وافدين إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية".
وأضافت: "ويتم الإعفاء عن "4" وافدين إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها بالإضافة إلى عامل سعودي".

مهلة إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي

ومن المقرر إنهاء مهلة إعفاء المنشآت الصغيرة، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقلّ، بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، في منتصف شعبان القادم بعد التمديد لعام.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، إن قرار مجلس الوزراء بهذا الصدد يهدف لدعم نموّ واستمرارية المنشآت الصغيرة.
وأوضحت أن الإعفاء الذي سيكون لمدة سنة، يشمل المنشآت التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، ويشترط أن يكون مالك المنشأة مسجلًا في التأمينات ومتفرّغًا للعمل بها.
وأشارت إلى أن عدد العاملين المعفيين من الرسوم يشمل وافدين اثنين إذا كان المالك مسجلًا في التأمينات، ومتفرّغًا للعمل، و4 وافدين إذا كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة.

اقرأ أيضا

"الغذاء والدواء": رصد نحو 8 آلاف مخالفة في 58 ألف جولة رقابية بالمملكة

خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر "قياس"

مركز الملك سلمان للإغاثة يسير الباخرة الـ 5 لإغاثة الفلسطينيين في غزة

أخبار السعودية.. موعد إيداع دعم حساب المواطن وطريقة الحصول على لقاح كورونا المطور

عاجل.. 5 ملايين ريال غرامة مخالفة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 9:47 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. نتائج ترشيح كلية الملك خالد العسكرية وشروط استخدام حافلات النقل العام

أخبار السعودية 5:03 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. طريقة الاعتراض على نتيجة اختبار الرخصة المهنية وأجور موظفي القطاع الخاص

أخبار السعودية 2:24 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. ارتفاع إيجارات السكن بالمملكة وشروط استيراد الدراجات النارية والأنواع الممنوعة

أخبار السعودية 5:07 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. حقيقة استبعاد الابن الموظف من حساب المواطن وإلغاء الانقطاع عن العمل

اقرأ أيضا

هيئة الزكاة
3:03 م الأحد، 07 يناير 2024

تعرف على طريقة تسجيل التصرف العقاري ودفع ضريبة الإفراغ وتوثيق العقد

المرور1
2:23 م الأحد، 07 يناير 2024

تحذير من المرور.. 3 مخالفات للمشاة عند عبور الطرق

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
2:10 م الأحد، 07 يناير 2024

جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج "الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا"

GDO_bwWWAAE822w
2:09 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. أمن الطرق يلقي القبض على شخص لقيامه بإحراق هذه المعدة علناً (صور وفيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصور المزيد
5:04 م الأحد، 07 يناير 2024

47 عامًا يرفع النداء.. وفاة الشيخ منصور المزيد مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض

الضمان الاجتماعي المطور
5:03 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. حقيقة منح "سيارات مدعومة" لمستفيدي الضمان الاجتماعي

إيجار
4:38 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط الوفاء بالدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
4:01 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل لرخص العمل بشرط

وزارة الصحة
1:05 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. طريقة حجز موعد في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا المطور

أهم 10
12:11 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سر ارتفاع أسعار الدواجن المحلية وتسجيل مركبة باسم طفل