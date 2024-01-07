عاجل.. إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل لرخص العمل بشرط

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شرط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لرخص العمل.

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إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع مقابل رخص العمل





تعفى المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي عن "2" وافدين إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية ويتم الإعفاء عن "4" وافدين إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها بالإضافة الى عامل سعودي .. شاكرين لك. أهلا بك، ابو معاذتعفى المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي عن "2" وافدين إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية ويتم الإعفاء عن "4" وافدين إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها بالإضافة الى عامل سعودي .. شاكرين لك. pic.twitter.com/x85Gz4OaOW January 7, 2024

مهلة إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي



وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "تُعفى المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي عن "2" وافدين إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية".وأضافت: "ويتم الإعفاء عن "4" وافدين إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها بالإضافة إلى عامل سعودي".ومن المقرر إنهاء مهلة إعفاء المنشآت الصغيرة، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقلّ، بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، في منتصف شعبان القادم بعد التمديد لعام.وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، إن قرار مجلس الوزراء بهذا الصدد يهدف لدعم نموّ واستمرارية المنشآت الصغيرة.وأوضحت أن الإعفاء الذي سيكون لمدة سنة، يشمل المنشآت التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، ويشترط أن يكون مالك المنشأة مسجلًا في التأمينات ومتفرّغًا للعمل بها.وأشارت إلى أن عدد العاملين المعفيين من الرسوم يشمل وافدين اثنين إذا كان المالك مسجلًا في التأمينات، ومتفرّغًا للعمل، و4 وافدين إذا كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة.