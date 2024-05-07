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محاولات الإطفاء ما زالت مستمرة.. مدني الرياض يحاول السيطرة على حريق في مبنى

الدفاع المدني
ارشيفية
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدنيـ أن دفاع مدني الرياض يباشر حريقًا في مبنى تحت الإنشاء بحي قرطبة، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة.
جاء ذلك عبر حساب "الدفاع المدني" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".اضافة اعلان

تحرك من الدفاع المدني:

وقبل ذلك، أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، أن "مدني جدة" تمكن من إخماد حريقًا بمصنع في المدينة الصناعية الأولى، ولا إصابات.

السيطرة على حريق في مصنع أحبار بجدة

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، أن قواتها تحركت بسرعة لمباشرة حريق ضخم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن فرق الدفاع المدني في جدة سيطرت على حريق شب في أحد مصانع الأحبار بالمنطقة الصناعية جنوبي المحافظة.

 لم تسجل أي خسائر في الأرواح

وأكدت أن الخسائر انحصرت في المصنع وعدد من المركبات المتوقفة خارج المصنع لحظة اندلاع الحريق.
وبينت في الوقت نفسه، أنه ولله الحمد، لم تسجل أي خسائر في الأرواح.

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