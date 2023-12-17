أخبار السعودية.. ارتفاع إيجارات السكن بالمملكة وشروط استيراد الدراجات النارية والأنواع الممنوعة

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



ارتفاع إيجارات السكن في المملكة لأعلى معدل شهري منذ يناير 2018

أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء، لشهر نوفمبر 2023، عن عودة معدل التضخم إلى الارتفاع مجددًا بمعدل سنوي بلغ 1.7%، مقارنة بتباطئه خلال أكتوبر الماضي إلى 1.6%.



تحمل 24 طنًا.. مغادرة الطائرة الـ31 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية الـ31 متجهة إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية.



توضيح لـ"الموارد البشرية" حول مصادر أموال الضمان الاجتماعي



أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضيحًا مهمًا بشأن أموال الزكاة ومصادر الضمان الاجتماعي.



منصة مدرستي.. خطوات الدخول على الاختبارات بأسهل طريقة

يتزايد الاعتماد على منصة مدرستي، كمنصة تعليمية أطلقتها وزارة التعليم إبان جائحة كورونا للتعليم عن بعد، واستمرت بعد ذلك تؤدي دورها المنوط بها عند تعذر الانتظام حضوريًا في المدارس لأسباب متعلقة بظروف الطقس، أو لأي عامل آخر.



لأول مرة.. قرار بشأن اختبارات رخصتي التعليم العام والتخصصي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مساء أمس السبت، إتاحة فرصتين لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، وفرصتين لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي)، خلال عام 2024.



تعرف على شروط استيراد الدراجات النارية من الخارج والأنواع الممنوعة



كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إجراءات استيراد الدراجة النارية من الخارج، وقالت إذا كانت أقل من 150 cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ.



البنك المركزي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل.. تعرف عليها

في خطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، أعلن البنك المركزي "ساما" صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL).



بالأرقام.. "الطيران المدني" تحدد المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية

طرحت الهيئة العامة للطيران المدني، مشروع المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية عبر منصة "استطلاع"، لأخذ رأي العموم بشأنه.



"قوى" لا يمكن نقل خدمات هذا الموظف

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أنه يمكن نقل الموظف في حال كان يوجد لديه بلاغ تغيب بالنظام السابق التابع لوزارة الموارد البشرية عبر منصة قوى.



