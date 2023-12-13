أخبار السعودية.. حقيقة استبعاد الابن الموظف من حساب المواطن وإلغاء الانقطاع عن العمل

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
الديوان الملكي يُعلن وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير
أعلن الديوان الملكي اليوم الأربعاء، وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
أكثر من 555 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين
سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 555 مليون ريال، مع نهاية الأسبوع السادس من انطلاقها.
من معبر رفح.. عبور قوافل المملكة لمساعدات أهالي غزة
ضمن حملة المملكة لمساعة الشعب الفلسطيني، عبرت اليوم، قافلة إغاثية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الأنسانية معبر رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة.
بشرى من "هدف" حول 330 ألف وظيفة
أوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق أسهم في دعم توظيف نحو 330 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية أكتوبر الماضي.
تنبيه مهم من "قوى" حول إلغاء الانقطاع عن العمل
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه لا يمكن إلغاء الانقطاع عن العمل بعد الموافقة على الشروط و الأحكام من قبل المنشأة.
حقيقة استبعاد الابن الموظف من حساب المواطن
اشترط حساب المواطن، الكشف عن دخل التابعين في حال عملهم، لتقدير مدى استحقاقية الدعم من عدمه.
شاهد.. السيول تجري أنهارًا بالزلفي والدوادمي في الرياض
بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم الأربعاء السيول، واجتاحت الطرق والوديان والشعاب بمحافظات الزلفي والدوادمي نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض.
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