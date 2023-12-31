الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

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أخبار السعودية.. موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي والتقديم على 126 وظيفة شاغرة بوزارة الدفاع

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

تنبيه مهم حول موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي غدًا الاثنين.

خطوات التقديم على النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور
يبدأ اليوم الأحد فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفتح الرغبات.

منصة مدرستي.. طريقة ورابط الدخول على الاختبارات 1445
تتيح منصة مدرستي، العديد من الخدمات والمزايا، لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

رابط التسجيل في العنوان الوطني للأفراد عبر منصة سبل 1445

كشفت الهيئة العامة للبريد، عن استمرار تقديم خدمات التحول الرقمي في المملكة لمواكبة أحدث التقنيات العالمية لتقديم الخدمات الحكومية.

تبدأ اليوم.. طريقة ورابط التقديم على 126 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع
تبدأ وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية، اليوم الأحد 31 من ديسمبر، استقبال طلبات المتقدمين لشغل 126 وظيفة في المدن العسكرية في مختلف مناطق المملكة.

شرطة الظهران تلقي القبض على شخص أشعل النار في قطة (فيديو)
ألقت شرطة الظهران بالمنطقة الشرقية القبض على شخص نشر عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى مرئيا يتضمن تعذيب كائن حي (قطة) بإشعال النار فيها.

بأعجوبة.. "مدني بريدة" يُنقذ 9 أشخاص احتُجزوا في سيل داخل حافلة
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تمكنت اليوم الأحد، من إنقاذ 9 أشخاص احتجزوا في سيل داخل حافلة.

10 آلاف ريال عقوبة عبور الأودية والشغاب أثناء جريانها
أكد الدفاع المدني على أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعرّض حياتك للخطر، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعد مخالفة تصل عقوبتها إلى 10,000 ريال.

مبتعثون يطلقون مبادرة "رفد" في بريطانيا لتقديم الخدمات الصحية لزملائهم
أطلق أكثر من 35 مبتعثًا في بريطانيا مبادرة "رفد" لتقديم الخدمات الصحية والطبية لزملائهم المبتعثين.

الإحصاء تعلن أكثر المشاكل الصحية المعلقة بالعمل خلال 2023
كشفت نتائج مسح الصحة والسلامة في العمل لعام 2023م، أن 45.8% من العاملين يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع.

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