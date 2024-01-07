عاجل.. خطوات ورابط الوفاء بالدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد

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كشفت منصة إيجار، عن خطوات تسديد دفعات الإيجار، من خلال استخدام نظام سداد.





خطوات تسديد دفعات الإيجار عن طريق سداد اضافة اعلان



حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية



عن طريق حسابك البنكي اختر من القائمة الرئيسة (المدفوعات الإلكترونية/ سداد الفواتير)اختر (إضافة فاتورة/ الدفع لمرة واحدة)جدد الجهة المفوترة (إيجار - 153)أدخل رقم الحساب (رقم العقد)يظهر لك المبلغ المستحق، وعندها يمكنك إدخال المبلغ المراد سداده.ادفع فاتورتك الآنيأتي هذا فيما من المقرر أن تبدأ الهيئة العامة للعقار، من ١٥ يناير حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية تدريجيًّا.وأوضحت الهيئة أنه لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج القنوات الرقمية في "إيجار".وأضافت: القنوات الرقمية للدفع هي "مدى" و"سداد" باستخدام رقم المفوتر 153، متابعة: قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.