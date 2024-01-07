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"الغذاء والدواء": رصد نحو 8 آلاف مخالفة في 58 ألف جولة رقابية بالمملكة

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
أ أ
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نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء في العام 2023م أكثر من (58 ألف) جولة رقابية رصدت خلالها ما يقارب من (8 آلاف) مخالفة على منشآت خاضعة لإشرافها في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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رصد نحو 8 آلاف مخالفة في 58 ألف جولة

 وأوضحت "الهيئة" أنها أغلقت (259) منشأة مخالفة، وفسحت عبر منافذ المملكة خلال العام الماضي ما يقارب من (320 ألف) إرسالية، تم رفض نحو (4 آلاف) منها، مفيدةً أن متوسط الوقت للتعامل مع كل إرسالية وإنجازها كان خلال (51) دقيق.


حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت

حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت وتنفّذ "الغذاء والدواء" الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.
 وتدعو إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".

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