الثلاثاء، 25 رجب 1445 ، 06 فبراير 2024

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أخبار السعودية.. سجن أصحاب هذه الأسماء على منصات التواصل وتسجيل الطالبات في اختبارات التحصيل

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

موعد التسجيل للطالبات في اختبارات التحصيل الورقي
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطالبات يوم الاثنين 12 من فبراير.

تدشين مصنع لإنتاج الطائرات بدون طيار في الرياض
بدعم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، دشَّنت شركة إنترا للتقنيات الدفاعية، مصنع الطائرات بدون طيار التابع للشركة في مدينة الرياض، بقدرة إنتاجية تصل إلى 120 طائرة سنويًا.

محامي: السجن 10 سنوات إذا أطلقت على نفسك هذه الأسماء في وسائل التواصل
أكد المحامي الحقوقي زياد الشعلان على أنه إذا قام شخص ما باطلاق إسم من أسماء الجهات الرسمية على نفسك في وسائل التواصل الاجتماعي تعد جريمة كبيرة تستوجب التوقيف.

120 ساعة على إيداع الدفعة الـ 75 من حساب المواطن.
أعلن حساب المواطن اليوم، أنه يتبقى خمسة أيام على صرف الدفعة 75 - لشهر فبراير للمؤهلين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية.

بشرى لأهالي القصيم.. تدشين العمل بمشروع امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان بمدينة بريدة
 دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، العمل بمشروع امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان بمدينة بريدة باتجاه الشمال ، بتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال ، الذي يسهم في تعزيز وتطوير حركة النقل البرّي على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بمنطقة القصيم.

بيان مهم من سفارة المملكة بالكويت لجميع المواطنين
أصدرت سفارة المملكة في الكويت اليوم الثلاثاء، بيانًا مهمًا لجميع المواطنين.

أقصى عدد من المرات للإعفاء من رسوم اختبارات التحصيل الدراسي
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أقصى عدد من المرات للإعفاء من رسوم اختبارات القدرات والتحصيل الدراسي.

لسبب خطير.. "التجارة" تستدعي هذا الشاحن من الأسواق
أعلنت وزارة التجارية استدعاء شاحن متنقل USB-C، "Laptop Power Bank" من Lenovo، وذلك لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

التقديم غدا.. برنامج منتهى بالتوظيف في المعهد التقني للتعدين براتب وبدلات
أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب التقديم للرجال والنساء في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في شركة موشيكو عجلان وإخوانه للتعدين لحملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:

برواتب 6500 ريال.. فرص تدريب وتوظيف بمعهد الصناعات الغذائية لحملة الثانوية

أعلن معهد الصناعات الغذائية، عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للعمل لدى "شركة مياه تانيا"، برواتب تصل لـ 6500 ريال، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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