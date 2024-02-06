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عاجل.. برواتب 6500 ريال.. فرص تدريب وتوظيف بمعهد الصناعات الغذائية لحملة الثانوية

رواتب - راتب - ريال - وظائف
شركة مياه تاليا
أ أ
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أعلن معهد الصناعات الغذائية، عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للعمل لدى "شركة مياه تانيا"، برواتب تصل لـ 6500 ريال، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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فرص تدريب وتوظيف بمعهد الصناعات الغذائية

المميزات:
1 - التأمين الطبي.
2 - شهادة دبلوم مُعتمدة.
3 - توفير سكن ومواصلات للمتدربين.
4 - يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.
5 - راتب من (5500 ريال إلى 6500 ريال).
6 - مكافأة شهرية أثناء التدريب (3000 ريال).
7 - التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.


شروط التدريب والتوظيف بمعهد الصناعات الغذائية

1 - اجتياز الفحص الطبي.
2 - لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
3 - أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.
4 - حاصل على درجة اختبار القدرات العامة "قياس" بنسبة %60 فأعلى.
5 - ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.
6 - حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة %75 فأعلى "مسار علمي".


التخصصات

1 - سلاسل الإمداد.
2 - تقنية الإنتاج الغذائي.
3 - صيانة معدات الإنتاج.


التفاصيل

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موعد التقديم

- التقديم مُتاح الآن، بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/07/25هـ الموافق 2024/02/06م.

طريقة التقديم

- من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

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