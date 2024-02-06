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التقديم غدا.. برنامج منتهى بالتوظيف في المعهد التقني للتعدين براتب وبدلات

المعهد السعودي التقني
وظائف المعهد السعودي للتعدين
أ أ
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أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب التقديم للرجال والنساء في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في شركة موشيكو عجلان وإخوانه للتعدين لحملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف المعهد التقني للتعدين.. الفئات المستهدفة:

السعوديين والسعوديات حملة الثانوية كحد أدنى.

وظائف المعهد التقني للتعدين.. الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- حاصل على شهادة الثانوية العامة علمي بنسبة 80% فأعلى.
3- حاصل على اختبار القدرات 65%.
4- أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي.
5- أن يكون لائقاً طبياً.
6- لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.

المزايا:

- مكافأة شهرية.
- سكن أو بدل سكن.
- مواصلات أو بدل مواصلات.
- تأمين طبي.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة.

المناطق المستهدفة:

- المنطقة الوسطى
- المنطقة الشرقية
- منطقة القصيم
- المدينة المنورة

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من غداً الأربعاء 1445/7/26هـ (الموافق 2024/2/7م) عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الأربعاء 1445/8/4هـ (الموافق 2024/2/14م).

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