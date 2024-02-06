التقديم غدا.. برنامج منتهى بالتوظيف في المعهد التقني للتعدين براتب وبدلات

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أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب التقديم للرجال والنساء في
برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في شركة موشيكو عجلان وإخوانه للتعدين لحملة
الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:
وظائف المعهد التقني للتعدين.. الفئات المستهدفة:السعوديين والسعوديات حملة الثانوية كحد أدنى.
وظائف المعهد التقني للتعدين.. الشروط:1- أن يكون
المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- حاصل على شهادة الثانوية العامة علمي بنسبة 80% فأعلى.
3- حاصل على اختبار القدرات 65%.
4- أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي.
5- أن يكون لائقاً طبياً.
6- لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.
المزايا:- مكافأة شهرية.
- سكن أو بدل سكن.
- مواصلات أو بدل مواصلات.
- تأمين طبي.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة.
المناطق المستهدفة:- المنطقة
الوسطى
- المنطقة الشرقية
- منطقة القصيم
- المدينة المنورة