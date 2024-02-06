التقديم غدا.. برنامج منتهى بالتوظيف في المعهد التقني للتعدين براتب وبدلات

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أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب التقديم للرجال والنساء في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في شركة موشيكو عجلان وإخوانه للتعدين لحملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف المعهد التقني للتعدين.. الفئات المستهدفة:



وظائف المعهد التقني للتعدين.. الشروط:



المزايا:



المناطق المستهدفة:



طريقة التقديم:



السعوديين والسعوديات حملة الثانوية كحد أدنى.1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2- حاصل على شهادة الثانوية العامة علمي بنسبة 80% فأعلى.3- حاصل على اختبار القدرات 65%.4- أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي.5- أن يكون لائقاً طبياً.6- لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.- مكافأة شهرية.- سكن أو بدل سكن.- مواصلات أو بدل مواصلات.- تأمين طبي.- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة.- المنطقة الوسطى- المنطقة الشرقية- منطقة القصيم- المدينة المنورةيبدأ التقديم من غداً الأربعاء 1445/7/26هـ (الموافق 2024/2/7م) عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الأربعاء 1445/8/4هـ (الموافق 2024/2/14م).