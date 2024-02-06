لسبب خطير.. "التجارة" تستدعي هذا الشاحن من الأسواق

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أعلنت
وزارة التجارية استدعاء شاحن متنقل USB-C، "Laptop
Power Bank"
من Lenovo،
وذلك لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
"التجارة"
تستدعي هذا الشاحن من الأسواقوأوضحت
على حسابها في منصة "إكس"، أنه تم استدعاء الشواحن برقم موديل "PBLG2W"، وسنة صنع، من 21/12 إلى 22/06.
وأكدت القرار يأتي بسبب احتمالية سقوط المسمار الداخلي بين حافة الغطاء ولوحة الدائرة، مما يتسبب في حدوث التماس كهربائي وخطر نشوب حريق، متخذة هذه الإجراءات:
الإجراء:
1 - التوقف فورًا عن استخدام المنتج.
2 - التواصل مع الشركة لاستبدال المنتج مجانًا.
وفي وقت سابق، أعلنت لبوزارة استدعاء 552 مكيف سبليت "unionaire" 2023، وذلك لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
استدعاء
552 مكيف سبليت "يونيون أير"وقررت
التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمكيف من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة
لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.
أسعار
السلع شاملة ضريبة القيمة المضافةوكررت
وزارة التجارة تأكيدها على أن أسعار المنتجات المعروضة في الأسواق شاملة لضريبة
القيمة المضافة، مبينة أن أسعار السلع المعروضة هي أسعار نهائية مطابقة للأسعار
بأجهزة المحاسبة.
السعر
على الرف شاملًا ضريبة القيمة المضافةوأوضحت
الوزارة أن السعر على الرف يجب أن يكون شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وأن يكون
مطابقًا لفاتورة الشراء، وأنه في حال عدم وجود بطاقة السعر أو اختلاف سعر الرف عن صناديق
المحاسبة يجب رفع بلاغ تجاري على المنشأة المخالفة.
لا
تتجاوز قيمة السلعة السعر المعروض عليهاوبينت
الوزارة أنه في حال شراء مستهلك لسلعة
معروضة بقيمة 100 ريال وفقاً لبطاقة السعر على الرف، يجب أن يكون شامل
للضريبة وبالتالي لا تتجاوز فاتورة الشراء النهائية 100 ريال.
وأضافت، أما في حال إضافة المنشأة ضريبة أخرى على المشتري يجب تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تتلقى مخالفات ضريبة القيمة المضافة على مركز البلاغات على الرقم (19993).