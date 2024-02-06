لسبب خطير.. "التجارة" تستدعي هذا الشاحن من الأسواق

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أعلنت وزارة التجارية استدعاء شاحن متنقل USB-C، "Laptop Power Bank" من Lenovo، وذلك لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. اضافة اعلان





"التجارة" تستدعي هذا الشاحن من الأسواق



استدعاء 552 مكيف سبليت "يونيون أير"



أسعار السلع شاملة ضريبة القيمة المضافة



السعر على الرف شاملًا ضريبة القيمة المضافة



لا تتجاوز قيمة السلعة السعر المعروض عليها



الإبلاغ عن المراكز التجارية غير الملتزمة "بلاغ تجاري"



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه تم استدعاء الشواحن برقم موديل "PBLG2W"، وسنة صنع، من 21/12 إلى 22/06.وأكدت القرار يأتي بسبب احتمالية سقوط المسمار الداخلي بين حافة الغطاء ولوحة الدائرة، مما يتسبب في حدوث التماس كهربائي وخطر نشوب حريق، متخذة هذه الإجراءات:الإجراء:1 - التوقف فورًا عن استخدام المنتج.2 - التواصل مع الشركة لاستبدال المنتج مجانًا.وفي وقت سابق، أعلنت لبوزارة استدعاء 552 مكيف سبليت "unionaire" 2023، وذلك لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.وقررت التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمكيف من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.وكررت وزارة التجارة تأكيدها على أن أسعار المنتجات المعروضة في الأسواق شاملة لضريبة القيمة المضافة، مبينة أن أسعار السلع المعروضة هي أسعار نهائية مطابقة للأسعار بأجهزة المحاسبة.وأوضحت الوزارة أن السعر على الرف يجب أن يكون شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وأن يكون مطابقًا لفاتورة الشراء، وأنه في حال عدم وجود بطاقة السعر أو اختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة يجب رفع بلاغ تجاري على المنشأة المخالفة.وبينت الوزارة أنه في حال شراء مستهلك لسلعة معروضة بقيمة 100 ريال وفقاً لبطاقة السعر على الرف، يجب أن يكون شامل للضريبة وبالتالي لا تتجاوز فاتورة الشراء النهائية 100 ريال.وأضافت، أما في حال إضافة المنشأة ضريبة أخرى على المشتري يجب تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تتلقى مخالفات ضريبة القيمة المضافة على مركز البلاغات على الرقم (19993).وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المحال والمراكز التجارية التي لا تضع السعر المعروض على السلعة شاملًا ضريبة القيمة المضافة إلى الوزارة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900).