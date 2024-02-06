تدشين مصنع لإنتاج الطائرات بدون طيار في الرياض

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بدعم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، دشَّنت شركة إنترا للتقنيات الدفاعية، مصنع الطائرات بدون طيار التابع للشركة في مدينة الرياض، بقدرة إنتاجية تصل إلى 120 طائرة سنويًا. اضافة اعلان





مصنع للطائرات بدون طيار في الرياض



تصنيع هياكل الطائرات بدون طيار بمختلف أحجامها



تقديم خدمات متطورة تتناسب مع متطلبات الطيران



"عاصف" باكورة إنتاج الشركة من الطائرات بدون طيار



تعزيز القدرات التصنيعية وتنمية المهارات الفنية



ويعزز المصنع القدرة على تلبية الطلب المتنوع والمتزايد على هذه التكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إنجاز وطني يُحدث تحولًا في مجال الطائرات بدون طيار بالمملكة والشرق الأوسط.ويُعد مصنع شركة «إنترا» للطائرات بدون طيار مركزًا تكنولوجيًا حديثًا يتخذ من التكنولوجيا المتقدمة والمعايير الفنية العالية ركيزة أساسية لعمليات تصنيعه.ويتخصص المصنع في تصنيع هياكل الطائرات بدون طيار بمختلف أحجامها ودمج مختلف أنواع الأنظمة والحمولات، مما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق المتزايدة بجانب تحسين أداء الطائرات بدون طيار في الساحة العسكرية والمدنية.ويتّسم مصنع «إنترا»، بالقدرة على تصميم وتصنيع هياكل الطائرات التي تمتد إلى 25 مترًا، مما يمثل تنوعًا فريدًا يلبي احتياجات السوق بشكل شامل.ويُظهر هذا التخصص المميز التفاني في تقديم منتجات متطورة تتناسب مع متطلبات الطيران بدون طيار في مجموعة واسعة من التطبيقات.وأوضحت شركة «إنترا» للتقنيات الدفاعية، أنها قد حصلت على ترخيص من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لمصنع الطائرات بدون طيار.وبينت أنها قد بدأت باكورة إنتاج مصنعها للطائرات بدون طيار بمنظومات الشركة الخاصة مثل سلسلة منظومات طائرات «عاصف»، في خطوة تعكس التزام الشركة بابتكار وتطوير تكنولوجيات فائقة الجودة.وأشارت شركة «إنترا» إلى أنها تمكنت من الاستفادة من المحفزات الاستثمارية التي وفرتها الهيئة من حيث توفير الدعم الحكومي الصناعي للشركة من نواحي الدعم المالي والتقني اللازم لتحسين معايير الجودة والأمان.وأكدت أن الدعم الذي تلقته من الهيئة العامة للصناعات العسكرية شكّل عنصرًا حيويًا في تعزيز إمكانيات الشركة وقدراتها، ومكنها من بدء إنتاج مصنع الطائرات بدون طيار بمطلع يناير 2024.ويعمل على تعزيز القدرات التصنيعية وتنمية المهارات الفنية للفريق الهندسي؛ بهدف الإسهام في تعزيز تنافسية المنتجات، وفتح آفاق جديدة للتطور التكنولوجي في مجال الدفاع.