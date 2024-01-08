10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات و3 ممتلكات لا يجوز الحجز عليها

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية على 3 مناطق ورياح متربة بمكة والمدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.



مشاجرة واعتداء على 3 نساء.. الإطاحة بشخصين في الطائف (فيديو)

ألقت شرطة محافظة الطائف القبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي في حادثة مشاجرة واعتداء على 3 نساء في مكان عام.



أهم الأماكن والمنتزهات لقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي في الطائف

جهزت أمانة الطائف، 150 حديقة عامة في المحافظة، لاستقبال الزوار في إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.



أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات في المملكة عن الدول المجاورة

يرى خبراء ومختصون، أن قطع غيار السيارات بالوكالات والمحلات التجارية بالمملكة مرتفعة جدًا قياسًا بدول المنطقة، ولا تتناسب مع الأسعار الفعلية للسيارات.



بالتفاصيل.. اشتراطات استقدام العمالة الزراعية

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضوابط واشتراطات منح الممارسين الزراعيين على اختلاف أنشطتهم الزراعية حق الحصول على القوى العمالية اللازمة لتنفيذ عملياتهم التشغيلية والإنتاجية أو تجويد خدماتهم.



3 ممتلكات لا يجوز لقاضي التنفيذ الحجز عليها

أكد المحامي عصام الملا، أن هناك أموالاً لا يجوز لقاضي التنفيذ الحجز عليها حسب النظام.



الخرطوم: اتفاق "حميدتي" مع سياسيين يمهد "لتقسيم السودان"

قالت الخارجية السودانية، إن توقيع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، على اتفاق مع مجموعة سياسية مؤيدة له "من شأنه أن يمهد لتقسيم البلاد".



احذر من الخداع.. كيف يمكنك معرفة الأطعمة "فائقة المعالجة" على أرفف البقالة؟

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرًا يتضمن بعض النصائح لمعرفة الأطعمة فائقة المعالجة، والضرر الذي تحدثه في أجسامنا، خاصة وأن الكثيرين لا يستطيعون تحديدها على وجه الدقة عند الشراء.



يتسبب في تآكل الفقرات.. تفاصيل مرض خطير بسبب استعمال الجوال (فيديو)

وثق أحد المواطنين من خلال مقطع فيديو متداول، تجربته الشخصية مع استخدام الهاتف الجوال وتأثيره الخطير في تضرر وتآكل فقرات الرقبة".



حتى لا يصبح اتكاليًا.. 5 طرق تجعل طفلك يعتمد على نفسه



من البديهيات التي يجب أن يعلمها جميع الآباء، أن يعتمد أطفالهم على أنفسهم، وألا يكونوا أشخاصًا اتكاليين يعتمدون على غيرهم حتى في أبسط الأمور التي لا تتطلب ذلك.



