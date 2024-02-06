عاجل.. 120 ساعة على إيداع الدفعة الـ 75 من حساب المواطن.

أعلن حساب المواطن اليوم، أنه يتبقى خمسة أيام على صرف الدفعة 75 - لشهر فبراير للمؤهلين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية.



يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة 75 يوم الأحد بتاريخ "11 فبراير" ، نسعد بخدمتك