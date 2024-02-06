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بشرى لأهالي القصيم.. تدشين العمل بمشروع امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان بمدينة بريدة

أمير منطقة القصيم يدشّن العمل بمشروع امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان
أمير القصيم
أ أ
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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، العمل بمشروع امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان بمدينة بريدة باتجاه الشمال ، بتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال.

ويسهم المشروع في تعزيز وتطوير حركة النقل البرّي على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بمنطقة القصيم.

 

طريق الأمير محمد بن سلمان في بريدةاضافة اعلان

ونوّه سموه خلال وقوفه ميدانياً على المشروع ، بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لدعم المشاريع التنموية وتحسين جودة الحياة تحقيقا لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أهمية مشروع استكمال طريق الأمير محمد بن سلمان لكونه شرياناً رئيسيا بالمنطقة ويسهم في تسهيل حركة التنقل بين المدن ويربط الحركة المرورية المتجهة من طريق الأمير محمد بن سلمان جنوباً إلى طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز شمالاً, بالإضافة إلى أنه أحد المحاور الرئيسية للطرق شمال مدينة بريدة ، مبيناً أن هذا المشروع سيكون إضافة مهمة لربط مدينة بريدة بمحافظات المنطقة بمنظومة وشبكة طرق حديثة وآمنة.
واستمع سمو أمير القصيم خلال زيارته للمشروع, إلى شرح من أمين المنطقة المهندس محمد المجلّي، بيّن فيه أن مشروع استكمال طريق الأمير محمد بن سلمان يبلغ طوله 5400م ، يُعد أحد الشرايين الرئيسية لدعم حركة النقل البرّي ويسهم في تطوير النقل البري على الطريق السريعة والمحاور الرئيسية بعرض 100م ويستوعب الحركة المرورية ويكون أحد المحاور الرئيسية بشمال مدينة بريدة.
وأكد أن أمانة المنطقة تعمل بشكل كبير على إنجاز العمل بنطاق المشروع الذي يدعم مرافق النقل في المنطقة ، وسيكون له دورا مميزا في تعزيز الفرص الاستثمارية على امتداد الطريق لأهميته وموقعه اللوجستي لربطه عدد من الطرق الرئيسية بالمنطقة.

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