الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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أخبار السعودية.. رابط نتائج اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023 وأكثر من 600 وظيفة في أرامكو

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

طريقة ورابط معرفة نتائج اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس الأحد، عن نتيجة اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023 (التربوي العام)، من خلال رسائل نصية على الأرقام المسجّلة بملفات المتقدمين.

قتل زوجة أخيه وابنتها بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بحق مواطن بمكة
 أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

كل شيء عن شركات الدفع الآجل.. وفتوى الخثلان تكشف سرها
يعد نظام الدفع الآجل أو اشتر الآن وادفع لاحقًا، نوعًا من التمويل على المدى القصير، يسمح للمستهلكين بإجراء عمليات شراء ودفعها مع مرور الوقت، وعادة ما يكون دون أي فائدة.

بشرى لهؤلاء.. الإعلان عن 605 وظائف في أرامكو للعمل بعدة مجالات
أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر أكثر من 605 وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

شرط صرف حساب المواطن لمن عليه إيقاف خدمات ومصير الدفعات المعلقة
كشف حساب المواطن عن شرط صرف الدعم لمن عليه إيقاف خدمات بنكية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية الجديدة من خلال منصة أبشر
يعد الاستعلام عن المخالفات المرورية من الأمور التي يهتم بها قائدو المركبات في المملكة، وذلك للتعرف على المخالفات التي ارتكبوها، ودفع الغرامات المستحقة عليها.

احذر.. 3 مخالفات يعاقب عليها نظام مكافحة التستر
أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر على أن الامتثال بالأنظمة يُجنبك الوقوع في المخالفات، وحدد 3 مخالفات يعاقب عليها نظام مكافحة التستر.

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