عاجل.. كل شيء عن شركات الدفع الآجل.. وفتوى الخثلان تكشف سرها

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يعد نظام الدفع الآجل أو اشتر الآن وادفع لاحقًا، نوعًا من التمويل على المدى القصير، يسمح للمستهلكين بإجراء عمليات شراء ودفعها مع مرور الوقت، وعادة ما يكون دون أي فائدة. اضافة اعلان





طريقة عمل شركات الدفع الآجل



الدفع عبر الشبكات أو التحويل المصرفي



متى يكون الدفع الآجل هو الخيار الأمثل؟



الدفع الآجل يضعك مع الكثير من الديون



إيجابيات شركات الدفع الآجل:



سلبيات شركات الدفع الآجل



"ساما" يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل



تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات



فتوى الشيخ سعد الخثلان



وتابع الشيخ الخثلان : ولتصحيح التعامل يُشترط:



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تقدم شركات الدفع الآجل قروضًا قصيرة الأجل مع مدفوعات ثابتة حيث يمكنك استخدام تطبيق BNPL لإجراء عملية الشراء، أو قد يكون لديك خيارات الدفع الآجل من خلال بطاقة الائتمان الخاصة بك.ويمكنك إجراء عملية شراء في بائع تجزئة مشارك واختيار الشراء الآن، والدفع لاحقًا عند الخروج، إذا تمت الموافقة عليها، فأنت تقوم بتقديم دفعة مقدمة صغيرة ، مثل 25% من إجمالي مبلغ الشراء.ثم تقوم بسداد المبلغ المتبقي في سلسلة من الأقساط الخالية من الفائدة، وعادة ما يكون على مدار بضعة أسابيع أو أشهر، وفقًا لموقع "سلة".ويمكن خصم المدفوعات تلقائيًا من بطاقة الخصم أو الحساب المصرفي أو بطاقة الائتمان، وقد تكون قادرًا أيضًا على الدفع عبر الشيكات أو التحويل المصرفي في بعض الحالات.الفرق الرئيسي بين استخدام الدفع الاجل وبطاقة الائتمان هو أن بطاقة الائتمان عمومًا تفرض الفائدة على أي رصيد يتم تنفيذها إلى دورة الفواتير التالية.على الرغم من أن بعض بطاقات الائتمان تقدم معدلات نسبة سنوية 0 ٪ (APRs) ، إلا أنها قد تكون فقط لفترة محدودة.خلال الأوقات الاقتصادية التي يكون فيها التضخم مرتفعًا وارتفاع أسعار الفائدة، قد يكون الدفع الآجل خيارًا مفيدًا للأشخاص الذين يقومون بالكثير من بالمشتريات.وقد زاد عدد قروض الدفع الآجل التي نشأت في الولايات المتحدة من قبل المقرضين الخمسة الذين شملهم الاستطلاع من 16.8 مليون إلى 180 مليون خلال عامين بحسب تقرير من سبتمبر 2022 من CFPB .تقدم عدد من الشركات مثل Assirm و Klarna ، تمويلًا للشراء للمادة المدفوعة على المشتريات لدى تجار التجزئة المشاركين.وعلى الرغم من أن الدفع الآجل يمكن أن يساعدك في إجراء عمليات الشراء التي تتمناها، ولكن إذا لم تكن حذراً، فسيضعك في موقف من لديه الكثير من الديون مما سيؤثر على رصيدك.لا تتطلب معظم شركات الشراء المدفوعة إلا بعد فحص الائتمان للموافقة، والتي لا تؤثر على درجة الائتمان الخاصة بك.يتم الإبلاغ عن بعض قروض الدفع الآجل لواحد أو أكثر من المكاتب الائتمانية الرئيسة الثلاثة، ويمكن أن تظهر على تقارير الائتمان الخاصة بك ولها تأثير على درجة الائتمان.تتيح اتفاقيات تمويل الشراء للمستهلكين دفع ثمن الأشياء مع مرور الوقت دون رسوم الفائدة. ومن الممكن الحصول على الموافقة على هذا النوع من التمويل حتى لو تم إغلاق خيارات القروض الأخرى.لا تضيف قروض الدفع الآجل إلى ديون بطاقة الائتمان الخاصة بك، ولكنها تضيف إلى ديون القرض الشخصية مما يعني أنها لن تؤثر على درجة الائتمان إلا إذا فشلت في الدفع.سداد قرض الدفع الآجل لن يساعدك في إنشاء ائتمان جيد، بل قد تفوت أيضًا أي امتيازات يمكن أن تقدمها بطاقات الائتمان، مثل النقاط النقدية أو المكافآت.قد تواجه مشاكل إذا كنت ترغب في إرجاع عنصر اشتريته عبر الدفع الآجل، كما أنه يمكن أن يكون هناك تأخير حتى يخبر التاجر مقرض الدفع الآجل بالاسترداد.يعني أنك قد تضطر إلى الاستمرار في دفع المدفوعات في هذه الأثناء، وإذا لم تقم بدفعها فقد يتم تمييز الدفعة المتأخرة أو المفقودة ، مما يؤدي إلى رسوم إضافية.وأصدر البنك المركزي السعودي أمس، قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، في خطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل.إضافة إلى جهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.وتضمنت هذه القواعد تعريف نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يسهم في نموه واستدامته.وقضت القواعد بجملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص، وأحكام التنظيم الداخلي كالسياسات والإجراءات الداخلية.إضافة إلى متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، كذلك التزامات تنظيمية تهدف إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وحدود للائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.استحسن الشيخ سعد الخثلان، أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، ما قامت به بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، بإلغاء شرط غرامة التأخير.لكن أوضح الشيخ الخثلان أن بعض هذه الشركات أضافت رسومًا عند ابتداء الشراء باسم (رسوم الخدمة)، وهذا أمر محرم، لكونه حيلة على الإقراض بفائدة.1-أن تباع السلعة من التاجر بسعر السوق ولا يؤخذ عليها رسم في البداية من الشركة.2- إلغاء شرط غرامة التأخير.3- اكتفاء الشركة بالعمولة التي تُحصّلها من المحل التاجر.