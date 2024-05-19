عاجل.. الموارد البشرية تنشر الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن في المملكة

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نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم الأحد، الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن في المملكة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس : "يهدف قرار تنظيم العمل المرن لتبني أنماط العمل الحديثة، وخلق فرص عمل في مُختلف مناطق المملكة".



الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن



تفاصيل تعديل تنظيم العمل المرن

