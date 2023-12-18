عاجل.. بشرى لهؤلاء.. الإعلان عن 605 وظائف في أرامكو للعمل بعدة مجالات

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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر أكثر من 605 وظائف شاغرة،
في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات
الوظيفية المطلوبة بأرامكو:1 -
مهندس حفر.
2 - فورمان الحفر.
3 - مهندس عملية.
4 - أخصائي هندسة.
5 - جيولوجي استكشاف.
6 - مهندس مشروع أول.
7 - مهندس خزانات الغاز.
8 - استشاري نظم هندسة البترول.
9 - مهندس مشروع أول ميكانيكي.
10 - محلل نظم أعمال - مستشار فني.
11 - محلل نظم الأعمال - مستشار وظيفي.
12 - مستشار هندسة البترول بطل الاستدامة.
13 - أخصائي توصيف وتأهيل المواد غير المعدنية.
والمزيد ...
* طريقة
التقديم على وظائف أرامكو:أوضحت
الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل
أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).
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