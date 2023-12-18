عاجل.. بشرى لهؤلاء.. الإعلان عن 605 وظائف في أرامكو للعمل بعدة مجالات

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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر أكثر من 605 وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





* المسميات الوظيفية المطلوبة بأرامكو:



* طريقة التقديم على وظائف أرامكو:



1 - مهندس حفر.2 - فورمان الحفر.3 - مهندس عملية.4 - أخصائي هندسة.5 - جيولوجي استكشاف.6 - مهندس مشروع أول.7 - مهندس خزانات الغاز.8 - استشاري نظم هندسة البترول.9 - مهندس مشروع أول ميكانيكي.10 - محلل نظم أعمال - مستشار فني.11 - محلل نظم الأعمال - مستشار وظيفي.12 - مستشار هندسة البترول بطل الاستدامة.13 - أخصائي توصيف وتأهيل المواد غير المعدنية.والمزيد ...أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:رابط التقديم - ( اضغط هنا ).

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