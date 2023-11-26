الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

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عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في وافد بالرياض وبشرى من الزكاة والضريبة

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

مع امتلاء مستشفياتها بالأطفال.. "متحور غامض" في الصين يثير مخاوف عالميةاضافة اعلان


للمرة الأولى منذ أربع سنوات، ترفع الصين القيود التي فرضتها إبان جائحة كوفيد، لكن تفشي مرض غامض أدى إلى امتلاء المستشفيات.. المزيد هنا

السجن 3 أشهر وغرامة 5 آلاف ريال لمحتال الأجهزة الكهربائية


أدانت المحكمة الجزائية بجدة، شابًا بالاحتيال المالي في تجارة أجهزة كهربائية والاستيلاء على أموال الغير باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.. المزيد هنا

بدءًا من اليوم.. تطبيق التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق


اعتبارًا من اليوم الأحد، بدأت إدارات التعليم في العديد من محافظات ومناطق المملكة، العمل بالدوام الشتوي.. المزيد هنا

عاجل.. إيداع 970 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر


أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، عن إيداع 970 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة.. المزيد هنا

هيئة العقار تحاصر فوضى «المطبلين» للأسعار بلائحة جديدة


تبث بعض الحسابات والمعرفات رسائل وإعلانات توحي بوجود ارتفاع حاد في أسعار الوحدات السكنية والتجارية.. المزيد هنا

عاجل.. بشرى من الزكاة والضريبة لكافة المواطنين


حصدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" جائزة أفضل مركز اتصال على مستوى العالم، وذلك خلال مشاركتها.. المزيد هنا

القصبي: 260 مليار ريال إيرادات التجارة الإلكترونية


كشف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة تحتل المرتبة الثامنة عالمياً ضمن أفضل اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية.. المزيد هنا

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في وافد لارتكابه جريمة بشعة.. وهذه جنسيته


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

عاجل.. مداهمة مفاجئة من التجارة على عمالة مخالفة بمستودعين ومعمل.. ماذا وجد؟



داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة مستودعين ومعمل لقيامهم بالغش التجاري وذلك قبل توزيع المنتجات على المواطنين.. المزيد هنا


هل إضافة التابع تؤثر على الدعم؟ حساب المواطن يجيب


أكد برنامج حساب المواطن، أن إضافة التابع لا تؤثر على الدعم بشرط توفر شروط الأهلية والاستحقاق.. المزيد هنا

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