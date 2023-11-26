عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في وافد بالرياض وبشرى من الزكاة والضريبة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





مع امتلاء مستشفياتها بالأطفال.. "متحور غامض" في الصين يثير مخاوف عالمية اضافة اعلان



السجن 3 أشهر وغرامة 5 آلاف ريال لمحتال الأجهزة الكهربائية



بدءًا من اليوم.. تطبيق التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق



عاجل.. إيداع 970 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر



هيئة العقار تحاصر فوضى «المطبلين» للأسعار بلائحة جديدة



عاجل.. بشرى من الزكاة والضريبة لكافة المواطنين



القصبي: 260 مليار ريال إيرادات التجارة الإلكترونية



عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في وافد لارتكابه جريمة بشعة.. وهذه جنسيته



عاجل.. مداهمة مفاجئة من التجارة على عمالة مخالفة بمستودعين ومعمل.. ماذا وجد؟



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أكد برنامج حساب المواطن، أن إضافة التابع لا تؤثر على الدعم بشرط توفر شروط الأهلية والاستحقاق.. المزيد هنا