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وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الباكستاني

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
وزير الخارجية
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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار.اضافة اعلان

مناقشة العلاقات الثنائية:

وجرى خلال الاتصال، مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها في شتى المجالات، وبحث الترتيبات الأولية لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - إلى جمهورية باكستان الإسلامية، التي سيتم تحديد موعدها في وقتِ لاحق باتفاق الطرفين.
كما جرى التطرق إلى تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي:

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ 33.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال السفارة في مملكة البحرين الدكتور أحمد الدلبحي.

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأأردني:

كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ 33.
وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، والجهود المبذولة بشأنها.

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