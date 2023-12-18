عاجل.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية الجديدة من خلال منصة أبشر

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يعد الاستعلام عن المخالفات المرورية من الأمور التي يهتم بها قائدو المركبات في المملكة، وذلك للتعرف على المخالفات التي ارتكبوها، ودفع الغرامات المستحقة عليها. اضافة اعلان

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر ١٤٤٥.





خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية



تفاصل المعلومات عن المخالفات المرورية



كيفية تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر



متى تكون المخالفة غير قابلة للاعتراض؟



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1ـ تسجيل الدخول إلى منصة أبشر باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.2ـ اختيار خدمات الأفراد من القائمة الرئيسة.3ـ اختيار خدمات المرور.4ـ اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.5ـ إدخال رقم اللوحة المرورية.6ـ الضغط على زر “عرض”.تظهر بعد ذلك معلومات المخالفات المرورية حيث رقم المخالفة، تاريخ المخالفة، نوع المخالفة، الموقع الذي وقعت فيه المخالفة، الغرامة المستحقة.يمكن بعد ذلك سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، أو من خلال تطبيق أبشر للأجهزة الذكية، أو من خلال القنوات المصرفية المتعددة.ـ قم بالتسجيل على منصة أبشر السعودية باستخدام الحساب الشخصي وإدخال الرقم السري والاسم.ـ بعد التسجيل اضغط على بوابة الخدمات واختر خدمة تجديد رخصة القيادة.ـ قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وأرفق المستندات اللازمة لتجديد الرخصة.ـ بعد ذلك ستتلقى معلومات حول المدة التي ستستغرقها عملية استلام الرخصة الجديدة.ـ انتظر حتى ينتهي تحميل الصفحة وستصلك رسالة على هاتفك المحمول تحدد فترة استلام الرخصة الجديدة.الحالات التي لا يمكن الاعتراض فيها على المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية تتمثل في ما يلي:1ـ عندما يتم دفع المخالفة.2ـ إذا تم دفع المخالفة قبل توفر خدمة الاعتراض على المخالفات، ويمكنك زيارة المكاتب الرئيسية للإدارة العامة للمرور في المدن.3ـ إذا تم تقديم اعتراض سابقًا على نفس المخالفة وتم رفضه.4ـ عند تجاوز عدد الاعتراضات المسموح به، والذي يبلغ 5 اعتراضات.