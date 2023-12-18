عاجل.. طريقة ورابط معرفة نتائج اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس الأحد، عن نتيجة اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023 (التربوي العام)، من خلال رسائل نصية على الأرقام المسجّلة بملفات المتقدمين. اضافة اعلان

وأضافت الهيئة أن النتائج ستتاح على نظام التسجيل بالاختبارات ونظام الرخص المهنية مساء اليوم الاثنين، من خلال موقع المركز الوطني للقياس.





طريقة الاستعلام عن نتيجة الرخصة المهنية



كيفية تقديم تظلم على نتيجة اختبار الرخصة المهنية



اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية



اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية



يتاح الاستعلام عن نتيجة الرخصة المهنية من خلال حساب المختبر على نظام الرخص المهنية، عبر الخطوات التالية:- الدخول إلى نظام الرخص المهنية من هنا - الدخول إلى الحساب الخاص بالشخص.- الانتقال لصفحة النتائج.- تحديد نوع الاختبار والضغط على زر البحث.- ستظهر لك جميع نتائج الاختبار الخاصة بالرخصة المهنية.ويمكن للأشخاص الذين يرغبون في تقديم تظلم على نتائجهم لاختبار الرخصة المهنية اتباع الخطوات التالية:- الدخول إلى موقع الرخص المهنية من هنا - اختيار خدمات الأفراد.- الضغط على أيقونة دعم المختبرين.- إدخال رقم الهوية والضغط على دخول.- سيصلك كود على جوالك، أدخله.- أرسل طلبًا يحتوي على جملة "أرغب بمراجعة درجة الاختبار، مع رفع ملف pdf للدرجة محل الطلب.- ستصلك رسالة برقم الطلب.أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة والتخصصية للمتقدم على الرخصة المهنية نظام الرخص المهنية للوظائف التعليمية، وفقًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.وتستهدف الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل في المدارس الحكومية، وكذلك كل من يرغب في ممارسة مهنة التعليم في القطاع الخاص في المملكة.وتنقسم الاختبارات إلى نوعين، وهما:أولاً: اختبار تربوي عام: ويكون هذا للجميع من دون استثناء.ثانيًا: الاختبار التخصصي: ويتناول مفاهيم التخصص ومكوناته، ويصل عدد التخصصات التي تعتمدها الهيئة اليوم إلى 38 تخصصًا.ويغطي الاختبار العام المجالات التالية:المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنيةالمجال الثاني: المعرفة المهنيةالمجال الثالث: الممارسة المهنيةويندرج تحت هذه المجالات عدد من المعايير الرئيسة هي:- الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية.- التطوير المهني المستمر.- التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع.- الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية.- المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه.- المعرفة بطرق التدريس العامة.- التخطيط للتدريس وتنفيذه.- تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم.





الاختبارات التخصصية



رسوم اختبار الرخصة المهنية



مدة سريان اختبار الرخصة المهنية



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تتباين المجالات في التخصصات وفقًا لها، ويبلغ عدد التخصصات في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (36) تخصصًا.رسوم اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية الاختبار التربوي (العام) 100 ريال، والاختبار (التخصصي) 100 ريال.تعد الرخصة المهنية سارية لمدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ إعلان النتيجة.