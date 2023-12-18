احذر.. 3 مخالفات يعاقب عليها نظام مكافحة التستر

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أكد البرنامج
الوطني لمكافحة التستر على أن الامتثال بالأنظمة يُجنبك الوقوع في المخالفات، وحدد
3 مخالفات يعاقب عليها نظام مكافحة التستر.
جاء ذلك على صفحة البرنامج الرسمية في "إكس"، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بنظام مكافحة التستر تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.
3 مخالفات يعاقب
عليها نظام مكافحة التستر1ـ قيام أي
منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدى إلى التصرف على نحو مطلق في
المنشأة.
2ـ حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
3ـ استخدام المنشأة في تعاملاتها.
5 سنوات سجن و5
ملايين غرامةمن جهته، كشف
المحامي خالد الخميس، أن القانون لا يعفي المتستر على الأجنبي المخالف، وأن هناك
العديد من الجرائم الخطيرة قد تطال المتسترين.
وأوضح في تصريحات لـ "برنامج اليوم"، أنه حسب المحكمة الجزئية فإن عقوبة المتسترين قد تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة 5 ملايين ريال أو كليهما معًا.
وأضاف أن هذا يأتي بالإضافة إلى العقوبات التجارية بإغلاق السجلات التجارية، وإبعاد المتستر عليه، وغرامات أخرى قد تكون من غير المحكمة الجزئية، وذلك لردع القائمين بها.
جرائم خطيرة قد
تطال المتسترينوبين أن المتستر
لا يؤخذ بجهله بالأنظمة ومساوئ هذه العمليات، مؤكدًا أن جريمة التستر قد يلحقها
جرائم متعددة مثل غسل الأموال والنصب والاحتيال والاتجار بالبشر والاحتيال المالي
الإلكتروني وغيرها.
وأكد أن المتستر والمتستر عليه قد تطالهم الكثير من الاتهامات بالجرائم السابقة وغيرها، مبينًا أنه حسب آخر إحصائيات فإن مئات المليارات خرجت من المملكة نتيجة لأعمال التستر التجاري.
إجراءات جديدة
لمكافحة التستر التجاري
وكانت المملكة قد أقرت في أغسطس من عام 2021، إجراءات جديدة لمكافحة التستر التجاري الذي يكلف أكبر اقتصاد خليجي ملايين الريالات كل عام، وتسعى الحكومة للحد منه منذ سنوات بسلسلة تشريعات وإجراءات.
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