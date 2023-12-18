عاجل.. شرط صرف حساب المواطن لمن عليه إيقاف خدمات ومصير الدفعات المعلقة

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كشف حساب المواطن عن شرط صرف الدعم لمن عليه إيقاف خدمات بنكية.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص به لدينا "نشط" وكان مستحقًا للدعم، يمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".



حياك الله ، في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص به لدينا " نشط " وكان مستحق للدعم، يمكنه التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 17, 2023

مصير حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



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وفي رده على استفسار آخر حول موقف الدفعات المعلقة في حال لم يتم سحبها من البنك، أجاب البرنامج: "نأمل من المستفيد الرئيس التواصل معنا على الرقم الموحد 19912 من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساءً، من خلال رقم الجوال المسجل لدينا في البرنامج، وذلك حفاظًا على خصوصية معلوماته".وعقب إيداع دفعة ديسمبر، تساءل المستفيدون حول مصير حساب المواطن، وهو ما أجاب عليه البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".وأشار إلى أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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