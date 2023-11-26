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عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في وافد لارتكابه جريمة بشعة.. وهذه جنسيته

الداخلية
الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

إثيوبي الجنسية

 أقدم / جنرال بيرو فيصل - إثيوبي الجنسية - على قتل ناصر قاسم علي - إثيوبي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته، بسبب خلافٍ بينهما.

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 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيّد من مرجعه.

تنفيذ الحكم

 وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني جنرال بيرو فيصل - إثيوبي الجنسية - يوم الأحد 12 / 05 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م بمنطقة الرياض.
 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كلّ من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
 والله الهادي إلى سواء السبيل.

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