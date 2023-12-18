الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

قتل زوجة أخيه وابنتها بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بحق مواطن بمكة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:اضافة اعلان
 قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
 أقدم / نايف بن دخيل بن عمور الحربي - سعودي الجنسية - على قتل زوجة أخيه / حمدة بنت أحمد بن محمد الحربي وابنتها / جود بنت حسين بن دخيل الحربي (تبلغ من العمر 4 سنوات) والشروع في قتل ابنتها الأخرى (تبلغ من العمر عام واحد) - سعوديات الجنسية -، وذلك بدهسهن بسيارته.

الحُكم بقتل المتهم تعزيرًا

 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، ولشناعة جرمه وبشاعة وسيلة القتل، فقد تم الحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

تنفيذ الحُكم بحق نايف بن دخيل بن عمور الحربي

 وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / نايف بن دخيل بن عمور الحربي - سعودي الجنسية - يوم الاثنين 5 / 6 / 1445 هـ الموافق 18 / 12 / 2023 م بمنطقة مكة المكرمة.
 ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
 والله الهادي إلى سواء السبيل.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

استخدام تقنية الهولوجرام لحماية أمن المنشآت بالمملكة

احذر.. 3 مخالفات يعاقب عليها نظام مكافحة التستر

"الزراعة": 5 تراخيص لحصد مياه الأمطار والسيول

منتزه حريملاء يستقبل الزوار بـ 200 ألف شجرة جديدة و37 غزالًا

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يُسجل 214 ريالًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ضباب 7:17 م السبت، 02 ديسمبر 2023

إنذار من الأرصاد لأهالي منطقة مكة المركة: ضباب يحجب الرؤية حتى هذا الموعد

وزارة الداخلية 6:06 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالجوف.. هذه جريمته

الداخلية 2:03 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. ضبط 7 متورطين ارتكبوا مخالفة مشينة. والداخلية تكشف العقوبة المنتظرة بحقهم وتحذر

وزارة الداخلية 2:00 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بمكة بعد قتله مواطنا بطريقة بشعة

اقرأ أيضا

imgid503609
10:42 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

البحرية البريطانية: حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني

أهم 10
10:23 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. شروط الزواج في نظام المعاملات المدنية وحصول المطلقة على حساب المواطن

انخفاض درجة الحرارة
9:56 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

الصغرى 2 والعظمى 34.. انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة بمعظم المناطق

11201414155646
9:31 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

منها مكة.. "الأرصاد" يُحذر من رياح شديدة وتدني للرؤية بهذه المناطق لـ 4 مساءً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رواتب - راتب - ريال - وظائف
2:02 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من الموارد البشرية حول أجور موظفي القطاع الخاص

أخبار السعودية
1:53 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. رابط نتائج اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023 وأكثر من 600 وظيفة في أرامكو

المخالفات المرورية
1:02 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية الجديدة من خلال منصة أبشر

ارامكو روان
12:08 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى لهؤلاء.. الإعلان عن 605 وظائف في أرامكو للعمل بعدة مجالات

الدفع الآجل3
11:24 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. كل شيء عن شركات الدفع الآجل.. وفتوى الخثلان تكشف سرها

حساب المواطن
10:04 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. شرط صرف حساب المواطن لمن عليه إيقاف خدمات ومصير الدفعات المعلقة