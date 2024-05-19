الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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شرطة تبوك تطيح بمواطن لإطلاقه النار في الهواء في مكان عام

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المتهم
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قبضت شرطة منطقة تبوك على مواطن لإطلاقه النار في الهواء في مكان عام، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

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وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط حامل سلاح بالرياض:

ومؤخراً، قبضت دوريات الأمن، بمنطقة الرياض، على مواطن لحمله سلاحًا ناريًا في مكان عام، وتوثيق ذلك ونشره.
وجرى إيقاف المخالف، وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لنيابة العامة، كما جاري القبض على آخر.

ضبط متحرش بالمدينة:

وقبل ذلك، قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة، على المقيم من الجنسية البنجلاديشية "مد عبدالله المأمون"؛ لتحرشه بامرأة.
وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

حملات حج وهمية ومضللة

وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، لترويجهما حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت الحملات الوهمية توفير سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
كذلك قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية المصرية ومواطن؛ لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تضمنت توفير سكن للحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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