الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

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أخبار السعودية.. خريطة الأمطار المتوقعة اليوم وغرامة المجازفة بعبور السيول

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

خبراء الطقس يكشفون خريطة الأمطار المتوقعة وتوقيتها بمناطق المملكة

توقع خبراء الطقس، اليوم الثلاثاء، الخريطة المطرية التي تشهدها أجزاء ومناطق من المملكة.

احذر المغامرة المميتة.. 10 آلاف ريال غرامة المجازفين بعبور السيول
حذر المدير التنفيذي لجمعية عون للبحث والإنقاذ، صالح النوفل، من المجازفة بعبور السيول، تفاديًا للمخاطر الناجمة عن ذلك، والتي قد تؤدي إلى الوفاة. 

أسرع وتيرة في 11 عامًا.. نمو الناتج المحلي بالمملكة 8.7% خلال 2022
حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال العام 2022 معدل نمو قدره 8.7%، وهي أسرع وتيرة في 11 عامًا، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.

القطاع غير النفطي ينمو 3.6% خلال الربع الثالث 2023
حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي نموًا بنسبة 3.6%.

هل وثيقة العمل الحر للتابع تؤثر على استحقاق حساب المواطن؟
ألزم حساب المواطن، المستفيدين بالإفصاح عن الدخل الإضافي ضمن بياناتهم الشخصية.

في هذا الموعد.. صرف معاشات عملاء التأمينات
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات لعملاء نظام التأمينات.

"اليوسف": المملكة تعيش أضخم نقلة نوعية في حوكمة أعمال القطاع العام
أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف أنَّ المملكة شهدت خلال الخمس سنوات الماضية نقلة نوعية في مجال حوكمة الأعمال في القطاع العام.

40 % من السيارات في المملكة متوافقة مع متطلبات الفحص الدوري
ارتفعت المركبات المتوافقة مع متطلبات ومعايير الفحص الدوري 40%، مقابل 35% العام الماضي.

قرار لجامعة الطائف بشأن تحويل الدراسة المسائية
أعلنت جامعة الطائف، اليوم الثلاثاء، أنها قررت تحويل الدراسة المسائية عن بعد، وذلك بسبب الأحوال الجوية والطقس غير المستقر.

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