في هذا الموعد.. صرف معاشات عملاء التأمينات

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات لعملاء نظام التأمينات.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم صرف المعاشات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في الأول من كل شهر ميلادي". اضافة اعلان



حياك الله،

يتم صرف المعاشات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في الأول من كل شهر ميلادي.

نسعد بخدمتكم — العناية بالعملاء (@GosiCare) October 31, 2023

وتصرف التأمينات المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في مطلع كل شهر ميلادي، وفي حال موافقته يوم الجمعة يتم في تلك الحالة صرف المستحقات يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم الصرف يوم الأحد.في حين يتم صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي.