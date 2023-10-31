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في هذا الموعد.. صرف معاشات عملاء التأمينات

التأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات لعملاء نظام التأمينات.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم صرف المعاشات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في الأول من كل شهر ميلادي".اضافة اعلان


وتصرف التأمينات المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في مطلع كل شهر ميلادي، وفي حال موافقته يوم الجمعة يتم في تلك الحالة صرف المستحقات يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم الصرف يوم الأحد.
في حين يتم صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي.

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