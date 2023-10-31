احذر المغامرة المميتة.. 10 آلاف ريال غرامة المجازفين بعبور السيول

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حذر المدير التنفيذي لجمعية عون للبحث والإنقاذ، صالح النوفل، من المجازفة بعبور السيول، تفاديًا للمخاطر الناجمة عن ذلك، والتي قد تؤدي إلى الوفاة. اضافة اعلان

وقال لفضائية "الإخبارية": "المغامرة في السيول كانت ثقافة منتشرة من قبل خمس سنوات وقبل ذلك، وكانت تشكل هاجسًا مؤرقًا للحكومة، وبعد المطالبات في وسائل التواصل الاجتماعي لاتعاظ الناس من هذه الفئة، أقر مجلس الوزراء لائحة عقوبات أضيفت إلى اللائحة رقم 7 في مخالفات المرور (المجازفة في قطع الشعاب والسيول)".





الغرامة تتراوح ما بي 5 إلى 10 آلاف ريال



وزن السيارة







المدير التنفيذي لجمعية عون للبحث والإنقاذ صالح النوفل: مهما بلغ ثقل وزن السيارة من الصعب صمودها أمام مياه السيول بالتالي فرصة النجاة معدومة pic.twitter.com/GogeVMPa8X فيديو | "10 آلاف ريال غرامة للمجازفين عابري السيول"..المدير التنفيذي لجمعية عون للبحث والإنقاذ صالح النوفل: مهما بلغ ثقل وزن السيارة من الصعب صمودها أمام مياه السيول بالتالي فرصة النجاة معدومة #برنامج_اليوم October 31, 2023

وأوضح النوفل، أن الغرامة تتراوح ما بي 5 إلى 10 آلاف ريال، لكنه أشار إلى أن البعض يتساهل في هذا الأمر، وبخاصة في الأماكن التي لا يتواجد فيها رجال الأمن الجنائي.وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبيت في بطون الأودية، بسبب أن السيل يمكن أن يأتي من مكان عالٍ، فما بالك إذا كان السيل يأتي من منحدرات الجبال بقوة جارفة؟وذكر النوفل أن وزن السيارة أثناء عبور السيل يكون مثل الخشب، وتسير كـ "الفلّين" أو قطعة خشب، لافتًا إلى أن من يقدمون على العبور إلى الجهة الأخرى من السيل، يفعلون ذلك من قبيل التفاخر.لكنه حذر من الإقدام على ذلك التصرف الذي راح ضحيته أشخاص كثيرون من قادة المركبات، فضلاً عن مرافقين لهم.