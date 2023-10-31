الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

احذر المغامرة المميتة.. 10 آلاف ريال غرامة المجازفين بعبور السيول

سيول الطائف
من سيول سابقة بالمملكة
أ أ

حذر المدير التنفيذي لجمعية عون للبحث والإنقاذ، صالح النوفل، من المجازفة بعبور السيول، تفاديًا للمخاطر الناجمة عن ذلك، والتي قد تؤدي إلى الوفاة. اضافة اعلان
وقال لفضائية "الإخبارية": "المغامرة في السيول كانت ثقافة منتشرة من قبل خمس سنوات وقبل ذلك، وكانت تشكل هاجسًا مؤرقًا للحكومة، وبعد المطالبات في وسائل التواصل الاجتماعي لاتعاظ الناس من هذه الفئة، أقر مجلس الوزراء لائحة عقوبات أضيفت إلى اللائحة رقم 7 في مخالفات المرور (المجازفة في قطع الشعاب والسيول)".

الغرامة تتراوح ما بي 5 إلى 10 آلاف ريال

وأوضح النوفل، أن الغرامة تتراوح ما بي 5 إلى 10 آلاف ريال، لكنه أشار إلى أن البعض يتساهل في هذا الأمر، وبخاصة في الأماكن التي لا يتواجد فيها رجال الأمن الجنائي.
وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبيت في بطون الأودية، بسبب أن السيل يمكن أن يأتي من مكان عالٍ، فما بالك إذا كان السيل يأتي من منحدرات الجبال بقوة جارفة؟

وزن السيارة

وذكر النوفل أن وزن السيارة أثناء عبور السيل يكون مثل الخشب، وتسير كـ "الفلّين" أو قطعة خشب، لافتًا إلى أن من يقدمون على العبور إلى الجهة الأخرى من السيل، يفعلون ذلك من قبيل التفاخر.
لكنه حذر من الإقدام على ذلك التصرف الذي راح ضحيته أشخاص كثيرون من قادة المركبات، فضلاً عن مرافقين لهم.

اقرأ أيضا

1698683096136
12:51 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

بادر بالتقديم.. "سدايا" تُطلق برنامج التدريب التعاوني بهذه الشروط

76886
11:54 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

شاهد.. سيول شعيب فجر تصب في قاع الحوي بين تبوك والجوف

أمطار-الطائف
11:38 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

قرار عاجل لجامعة الطائف بشأن تحويل الدراسة المسائية

877898908990809
10:48 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"اليوسف": المملكة تعيش أضخم نقلة نوعية في حوكمة أعمال القطاع العام

اقرأ أيضا

36 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

40 % من السيارات في المملكة متوافقة مع متطلبات الفحص الدوري

شاهد.. تدفق أنهار من السيول بوادي الرمة غرب حائل

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آخر إجازة مطولة للطلاب ودعم بـ150 ألف ريال من سكني

"العدل": ربط مدد التقاضي بالمؤشرات لحسم القضايا

كلمات البحث

اقرأ أيضا

اختبارات الثانوية
9:03 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

عاجل.. انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بهذا الموعد

F9vOpHuXkAAwYi6
8:16 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

خبير طقس يُبشّر سكان الرياض بشأن درجات الحرارة.. ويُحذّر

مدرستي
8:09 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

بالأسماء.. إلغاء الدراسة حضوريًا بهذه المناطق والمحافظات اليوم وتحويلها عن بعد

وزارة العدل
7:34 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

هل يحق للمواطن الشراكة في مكاتب المحاماة الأجنبية؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اقتصاد
12:46 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

القطاع غير النفطي ينمو 3.6% خلال الربع الثالث 2023

سيول الطائف
12:42 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

احذر المغامرة المميتة.. 10 آلاف ريال غرامة المجازفين بعبور السيول

مشاكل النوم
12:19 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

إذا كنت تعاني من صعوبة النوم.. هل سمعت عن طريقة 10-3-2-1-0؟

حساب المواطن - التسجيل
12:10 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

عاجل.. هل وثيقة العمل الحر للتابع تؤثر على استحقاق حساب المواطن؟

فيديو
11:50 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

تعرف على سعر ومواصفات أكبر طقم ذهب في العالم (فيديو)

التأمينات الاجتماعية
11:43 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

في هذا الموعد.. صرف معاشات عملاء التأمينات