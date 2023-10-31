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قرار عاجل لجامعة الطائف بشأن تحويل الدراسة المسائية

أمطار-الطائف
أمطار بجامعة الطائف
أ أ

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الثلاثاء، أنها قررت تحويل الدراسة المسائية عن بعد، وذلك بسبب الأحوال الجوية والطقس غير المستقر.اضافة اعلان
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس، أنه حرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرير تحويل الدراسة المسائية.
وأكدت أنها قررت تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 31 من أكتوبر 2023 بدءً من 12:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى.

تعليق الدراسة الحضورية في عدد من مناطق المملكة

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه عدد من الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، تعليق الدراسة حضوريًا في المدارس التابعة لها، وتحويلها إلى الدراسة عن بعد.
وأكدت أن ذلك سيتم عبر منصة "مدرستي"، على خلفية تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية.

أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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