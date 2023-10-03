أخبار السعودية.. رسالة عاجلة للمعلمين ومهلة سكني ومصنع السيارات

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
مجلس الوزراء يوجه رسالة عاجلة للمعلمين.. هذه فحواها
أعرب مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للمعلّم الذي يوافق بعد غدٍ الخميس، عن تقديره لجهود المعلمين والمعلمات.
مجلس الوزراء يستعرض الملامح الأولية للميزانية ومؤشرات سوق العمل
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.
تدشين أول منشأة لصناعة السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله
تحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أول منشأة تصنيعية للسيارات الكهربائية، التابعة لمجموعة لوسِد جروب الأمريكية للسيارات الكهربائية، والمملوكة جزئياً لـ صندوق الاستثمارات العامة.
إطلاق "مسار واعد".. 6 برامج تدريبية لـ 381 مبتعثًا ومبتعثة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، إطلاق أول برامج "مسار واعد".
انطلاق التصفيات النهائية لـ الأولمبياد العالمي للروبوت في الرياض
انطلقت اليوم التصفيات النهائية للأولمبياد العالمي للروبوت على مستوى المملكة، والتي تقام على مدى يومين في الصالات الخضراء بالرياض.
تنبيه مهم من سكني بخصوص المهلة الممنوحة للبناء الذاتي
أصدر برنامج سكني، توضيحًا مهمًا للحاصلين على أراض للبناء بخصوص المهلة المحددة للانتهاء
رابط التقديم.. "المنافسة" توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة تخصصات
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.
شاهد.. السيول تُحوّل وادي الخنق إلى بحيرات في المدينة
جرت اليوم السيول كالأنهار نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار والتي حولت وادي الخنق بالمدينة إلى بحيرات.