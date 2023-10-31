عاجل.. خبراء الطقس يكشفون خريطة الأمطار المتوقعة وتوقيتها بمناطق المملكة

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توقع خبراء الطقس، اليوم الثلاثاء، الخريطة المطرية التي تشهدها أجزاء ومناطق من المملكة.





خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في المملكة اضافة اعلان



المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار



أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وحسب "طقس العرب"، فإن أحدث الخرائط الجوية عبر نماذج المُحاكاة الحاسوبية توقعت بأن تبقى أجزاء مُتفرقة من مناطق المملكة تحت تأثير أحوال جوية غير مُستقرة يرافقها فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أغلبها، وذلك قبل أن تعود الأمطار للاشتداد في مناطق عديدة بدءًا من الأربعاء ولِعدّة أيام.ويُتوقع بمشيئة الله أن يتجدد تكاثر الغيوم الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من اليوم، على مُرتفعات جازان وعسير وتترافق بهطول أمطار مُتوسطة في أغلبها وقد تمتد لتطال أجزاء من السهول الساحلية.كما تشمل فرص الأمطار أجزاء من مُرتفعات الباحة و شرق مكة المكرمة، ويتشهد باقي مناطق المملكة ظهور كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة قد يتخللها بعض السُحب الركامية في أجزاء ضيفة ويصحبها هطول أمطار خفيفة إلى مُتوسطة في أغلبها، قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً خاصة على أجزاء من حائل والقصيم وشمال المملكة.فيما تتزايد المؤشرات لاحتمالية اتساع رقعة وشدة السُحب الركامية على مناطق عديدة من المملكة نهاية هذا الأسبوع؛ لتدخل مناطق جديدة تحت الهطول المطري لأول مرة في هذا الوسم بما فيها العاصمة الرياض.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.





الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى



في الوقت نفسه، رفع فرع هيئة الهلال الأحمر جاهزيته القصوى تزامنًا مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.