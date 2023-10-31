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عاجل.. هل وثيقة العمل الحر للتابع تؤثر على استحقاق حساب المواطن؟

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
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ألزم حساب المواطن، المستفيدين بالإفصاح عن الدخل الإضافي ضمن بياناتهم الشخصية.
وردًا على استفسار حول ما إذا كانت وثيقة العمل الحر للتابع تؤثر على استحقاق حساب المواطن، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود دخل إضافي للتابع لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل".اضافة اعلان


حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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