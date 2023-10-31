عاجل.. هل وثيقة العمل الحر للتابع تؤثر على استحقاق حساب المواطن؟

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ألزم حساب المواطن، المستفيدين بالإفصاح عن الدخل الإضافي ضمن بياناتهم الشخصية.

وردًا على استفسار حول ما إذا كانت وثيقة العمل الحر للتابع تؤثر على استحقاق حساب المواطن، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود دخل إضافي للتابع لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل". اضافة اعلان



أهلاً بك ، في حال وجود دخل إضافي للتابع لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك October 31, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

