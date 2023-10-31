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عاجل.. أسرع وتيرة في 11 عامًا.. نمو الناتج المحلي بالمملكة 8.7% خلال 2022

الهيئة العامة للاحصاء
الهيئة العامة للإحصاء
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حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال العام 2022 معدل نمو قدره 8.7%، وهي أسرع وتيرة في 11 عامًا، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.اضافة اعلان
وجاء الارتفاع من نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4%، والأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4%، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 2.6%.


ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي

وأظهرت تقديرات الهيئة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.5% في الربع الرابع من 2022، على أساس سنوي.
فيما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 1.3% في الربع الرابع من العام الماضي، بالمقارنة على أساس ربعي.


ارتفاع الأنشطة غير النفطية

وأرجعت الهيئة النمو إلى الارتفاع في الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2% على أساس سنوي، و1.3% على أساس ربعي.

فيما بلغ النمو في الأنشطة النفطية 6.1% على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضاً قدره 0.3% على أساس ربعي.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة 3.9% في 2021، فيما كنت أعلى وتيرة ارتفاع سابقة له في عام 2011 بنسبة 11%.


القيمة الحقيقية للناتج المحلي

وسجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نحو 2.975 تريليون ريال في 2022، وهي أعلى قيمة تاريخية له، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وذكرت الهيئة أن هذا المعدل يعد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%.


تريليون دولار قيمة الناتج المحلي 2022

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هذه القيمة.
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م حيث بلغت نسبة إسهام أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6%.


توفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو

يذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

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