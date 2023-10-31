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40 % من السيارات في المملكة متوافقة مع متطلبات الفحص الدوري

الفحص الدوري
الفحص الدوري
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ارتفعت المركبات المتوافقة مع متطلبات ومعايير الفحص الدوري 40%، مقابل 35% العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، استنفرت 17 أمانة بلدية جهودها في توفير معابر المشاة، وتجهيز التقاطعات، وأطوال الطرق، ومعالجة محيطات المدارس بوسائل السلامة المرورية.اضافة اعلان
وسجلت طرق المملكة، ارتفاعًا في الإيفاء بمعايير السلامة المرورية المحدثة في العام الحالي 75%، مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 70% بزيادة 5%.


الجانب الضبطي والتشريعي

وكشف تقرير اللجنة الوزارية للسلامة المرورية للعام الماضي، 7 آلاف نظام يختص بالجانب الضبطي والتشريعي، وتمثلت أبرز الأنظمة في: 478 نظام رصد الدخول الخاطئ في المداخل والمخارج.
ووجود 611 نظام رصد قطع الإشارة المرورية، و306 أنظمة رصد السرعة الثابتة، و1831 نظام رصد السرعة المتنقلة، و3050 نظام CCTV، و73 نظام رصد السرعة أثناء الحركة، و246 نظام رصد طمس اللوحات.


ضبط التحايل لطمس اللوحات

وبلغ إجمالي التوسع في التغطية للطرق السريعة 100%، و84% للطرق المزدوجة، و47% للطرق المفردة، وبلغ إجمالي أجهزة ضبط التحايل لطمس اللوحات زيادة 27%.
وتم توفير 354 معبر للمشاة، استحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من توفير معابر المشاة، حيث بلغ إجمالي معابر المشاة 88 بـ25%، وحلت الحدود الشمالية ثانيًا، بإجمالي 36 معبر مشاة بـ10%.
وجاءت الأحساء ثالثًا، بإجمالي 35 معبر مشاة بـ9.88%، والطائف رابعًا، بإجمالي 32 معبر مشاة بـ9%، وجدة خامسًا، بإجمالي 26 معبر مشاة بـ7%.


تجهيز التقاطعات بوسائل السلامة

سيطرت جدة على تجهيز التقاطعات بوسائل السلامة، حيث بلغ إجمالي التقاطعات المجهزة 392 تقاطعات، منها 50 تقاطعات مجهزة في جدة بـ13%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 49 تقاطعات مجهزة بـ12.5%.
وجاءت الحدود الشمالية ثالثًا، بإجمالي 42 تقاطعات مجهزة بـ11%، والشرقية رابعًا، بإجمالي 40 تقاطعات مجهزة بـ10%، وحائل خامسًا، بإجمالي 30 تقاطعات مجهزة بـ8%.

معالجة المدارس بوسائل السلامة

بلغ إجمالي المدارس التي تمت معالجتها بوسائل السلامة المرورية 235 مدرسة، وتصدرت الحدود الشمالية معالجة المدارس، بإجمالي 34 مدرسة بـ14%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 31 مدرسة بـ13%.
وكانت الرياض ثالثًا، بإجمالي 20 مدرسة بـ9%، وتساوت القصيم والباحة رابعًا، بإجمالي 18 مدرسة لكل منهما بـ8%، وحائل خامسًا، بإجمالي 16 مدرسة بـ7%.

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