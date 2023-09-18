الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

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أخبار السعودية.. تحذير من صندوق الاستثمارات وتأثير "فيروس نيباه"

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

صندوق الاستثمارات يحذر من الاحتيال المالي باسمه.. ويؤكد على هذا الأمر
يحذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل بأي صفة بأي وسيلة ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

بعد ظهوره بالهند.. هل يشكل فيروس نيباه تهديدًا للمملكة؟
انتشرت المخاوف من الأنباء حول ظهور فيروس نيباه في الهند، حول ما قد يمثله من خطر من انتشار وباء جديد، في الوقت الذي لم يستفق فيه العالم من من فيروس كوفيد – 19.

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم لمستفيدي تمهير
ألزم حساب المواطن، المستفيدين من برنامج "تمهير" بالإفصاح عن ذلك ضمن بياناتهم الشخصية عبر برنامج الدعم.

إلزام بنك بإعادة مليون و900 ألف لمواطن اشترى منه فيلا.. لسبب أقنع المحكمة
حرر مواطن دعواه أمام المحكمة ضد البنك والشركة العقارية المالكة لـ فيلته قبل أن يشتريها في أبحر شمال جده يكتشف بعد ذلك وجود عيوب هندسة توجب إزالتها.

استدعاء 1867 سيارة "كيا" لوجود خلل قد يؤدي إلى حوادث
أعلنت وزرة التجارة عن استدعاء 1867 مركبة كيا  "Carens / K8 / Sportage / Telluride"، انتاج عامي 2022 – 2023.

حريق في ناقلة وقود على طريق "القصيم – حائل" السريع.. والدفاع المدني يتحرك
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني القصيم تمكنت من إخماد حريق شب في ناقلة وقود على طريق "القصيم – حائل" السريع.

برواتب ومزايا تنافسية.. وظائف في معهد الصناعات البلاستيكية
أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية (HIPF) عن فتح باب القبول والتسجيل (للفصل التدريبي الثاني من العام 2024/2023) لحملة الثانوية فأعلى (جميع الأقسام) في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في الشركات الكبرى الرائدة بقطاع صناعة البلاستيك وذلك على النحو التالي:

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