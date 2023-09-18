برواتب ومزايا تنافسية.. وظائف في معهد الصناعات البلاستيكية

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أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية (HIPF) عن فتح باب القبول والتسجيل (للفصل التدريبي الثاني من العام 2024/2023) لحملة الثانوية فأعلى (جميع الأقسام) في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في الشركات الكبرى الرائدة بقطاع صناعة البلاستيك وذلك على النحو التالي: اضافة اعلان





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