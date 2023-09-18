برواتب ومزايا تنافسية.. وظائف في معهد الصناعات البلاستيكية

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أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية (HIPF) عن فتح باب القبول والتسجيل (للفصل التدريبي
الثاني من العام 2024/2023) لحملة الثانوية فأعلى (جميع الأقسام) في برنامج
الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في الشركات الكبرى الرائدة بقطاع صناعة البلاستيك وذلك
على النحو التالي:
الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها (جميع التخصصات).
- أن لا يكون قد سبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
- أن لا يكون مسجلاً في التأمينات الإجتماعية.
- اجتياز المقابلة الشخصية بعد مطابقة البيانات واستيفاء شروط القبول.
المزايا:
- توظيف فوري عند بدء التدريب.
- مكافأة شهرية خلال فترة التدريب.
- رواتب ومزايا تنافسية بعد إتمام البرنامج.
- التدريب باللغة الإنجليزية.
- التدريب تحت إشراف خبراء من كبرى الشركات اليابانية
- الحصول على على شهادة دبلوم في تقنية الصناعات البلاستيكية
- فرص العمل في قطاع صناعة البلاستيك.
- للإطلاع على قائمة الشركات الموظفة لخريجي المعهد: إضغط هنا
- للإطلاع على الخطة الدراسية: إضغط هنا
البرنامج الرئيس للمعهد وهو برنامج دبلوم تقنية صناعة البلاستيك والذي يؤهل
المتدرب لتشغيل مختلف آلات تشكيل البلاستيك في قطاع الصناعة التحويلية.
نبذة عن البرنامج:
يتعرض المتدرب خلال هذا البرنامج إلى مختلف التقنيات والآلات يتنقل خلالها في العديد من ورش التدريب الفعلية التي تحتوي على آلات حقيقية كتلك التي تستخدم في القطاع الصناعي.
ويقدم هذا البرنامج على مدى سنتين متواصلة بواقع 84 أسبوعاً تدريبيا.
تأسس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في سبتمبر 2007م كمعهد غير هادف
للربح بمبادرة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على ضوئها تم توقيع
اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شرق (سابك).
نبذة عن المعهد:
وقد ساهم في تأسيس المعهد شركة SPDC اليابانية الشريك الياباني لشركة شرق، يقع المعهد في المنطقة الصناعية الثانية بالرياض على مساحة 60 ألف متر مربع.
ويحتوي في ورشه التدريبية على 68 خط انتاج من أفضل المصانع على مستوى العالم بلغت تكاليفها قرابة 150 مليون ريال.