الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

برواتب ومزايا تنافسية.. وظائف في معهد الصناعات البلاستيكية

معهد الصناعات
معهد الصناعات البلاستيكية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية (HIPF) عن فتح باب القبول والتسجيل (للفصل التدريبي الثاني من العام 2024/2023) لحملة الثانوية فأعلى (جميع الأقسام) في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في الشركات الكبرى الرائدة بقطاع صناعة البلاستيك وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان


الشروط:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها (جميع التخصصات).
- أن لا يكون قد سبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
- أن لا يكون مسجلاً في التأمينات الإجتماعية.
- اجتياز المقابلة الشخصية بعد مطابقة البيانات واستيفاء شروط القبول.


المزايا:


- توظيف فوري عند بدء التدريب.
- مكافأة شهرية خلال فترة التدريب.
- رواتب ومزايا تنافسية بعد إتمام البرنامج.
- التدريب باللغة الإنجليزية.
- التدريب تحت إشراف خبراء من كبرى الشركات اليابانية
- الحصول على على شهادة دبلوم في تقنية الصناعات البلاستيكية
- فرص العمل في قطاع صناعة البلاستيك.
- للإطلاع على قائمة الشركات الموظفة لخريجي المعهد: إضغط هنا
- للإطلاع على الخطة الدراسية: إضغط هنا


نبذة عن البرنامج:

البرنامج الرئيس للمعهد وهو برنامج دبلوم تقنية صناعة البلاستيك والذي يؤهل المتدرب لتشغيل مختلف آلات تشكيل البلاستيك في قطاع الصناعة التحويلية.
يتعرض المتدرب خلال هذا البرنامج إلى مختلف التقنيات والآلات يتنقل خلالها في العديد من ورش التدريب الفعلية التي تحتوي على آلات حقيقية كتلك التي تستخدم في القطاع الصناعي.
ويقدم هذا البرنامج على مدى سنتين متواصلة بواقع 84 أسبوعاً تدريبيا.


نبذة عن المعهد:

تأسس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في سبتمبر 2007م كمعهد غير هادف للربح بمبادرة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على ضوئها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شرق (سابك).
وقد ساهم في تأسيس المعهد شركة SPDC اليابانية الشريك الياباني لشركة شرق، يقع المعهد في المنطقة الصناعية الثانية بالرياض على مساحة 60 ألف متر مربع.
ويحتوي في ورشه التدريبية على 68 خط انتاج من أفضل المصانع على مستوى العالم بلغت تكاليفها قرابة 150 مليون ريال.


طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
1:02 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تعويضات الطيران المدني للمسافرين ووظائف المتقدمين لحساب المواطن

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
12:15 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تنبيه من "الزكاة" بخصوص إلغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات

F6S4OlgWIAAfRmE
11:55 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

حريق في ناقلة وقود على طريق "القصيم – حائل" السريع.. والدفاع المدني يتحرك

سيارات كيا
11:48 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

استدعاء 1867 سيارة "كيا" لوجود خلل قد يؤدي إلى حوادث

اقرأ أيضا

مغادرة طائرة المملكة الإغاثية الثالثة إلى ليبيا لمساعدة متضرري الفيضانات

أعلاها 44 مئوية.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

10أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تكدس الطلاب بمدارس الطائف وفاتورة سداد الضريبة من يتحملها؟

ملايين.. "الطيران المدني" يكشف عن إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين

بيان مهم لـ "تعليم الطائف" بشأن تكدس الطلاب في الفصول

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مراقبين جويين 9:44 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

للثانوية فأعلى.. فتح باب التقديم على وظائف مراقبين جويين في مطارات المملكة

WhatsApp Image 2023-09-09 at 11.36.39 AM 11:31 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

تعليم جازان يحدد آخر موعد للطلاب والطالبات للتسجيل في مسابقة "موهوب"

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة 3:25 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

توضيح من تعليم مكة بخصوص التسجيل في "إبداع 2024"

امانة المدينة 10:36 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

التقديم يبدأ اليوم .. وظائف في أمانة المدينة المنورة بالمرتبة السابعة

اقرأ أيضا

رياح شديدة على مكة والمدينة
7:13 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

منها مكة.. "الأرصاد" يُحذر من رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

طائرة إف 35
2:24 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تحطم أحدث مقاتلة في سلاح الجو الأمريكي .. والبنتاجون يحقق

أمطار المملكة 15
1:07 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

إنذار أحمر على مكة.. توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
1:03 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

المملكة تدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى بدعم من الاحتلال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:02 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تعويضات الطيران المدني للمسافرين ووظائف المتقدمين لحساب المواطن

فيروس نيباه
12:16 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بعد ظهوره بالهند.. هل يشكل فيروس نيباه تهديدًا للمملكة؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
11:56 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بالهجري أم الميلادي؟.. التأمينات تكشف آلية احتساب عمر المشترك

مطارات الرياض
11:52 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

كيف تخرج من المطارات في أسرع وقت؟

بلدي
11:29 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 10 خطوات لإصدار رخصة حرفية جديدة

الموارد البشرية1
11:00 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بالخطوات.. كل ما تريد معرفته عن خدمة نقل تابع منتهية إقامته