"مكافحة المخدرات" تطيح بمواطنين في الحدود الشمالية والجوف

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
ضبط مواطن بالجوف:كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
إحباط تهريب 449 كيلوجرامًا من القاتوفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
أيضا أحبط قطاع الدائر تهريب 179 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامينوفي القصيم، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.