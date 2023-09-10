الأحد، 25 صفر 1445 ، 10 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. صرف حساب المواطن وجدل سجن ولي الأمر يتجدد

أهم 10
أهم 10
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن صرف الدعم ومصير "الإضافي"
من أكثر الأسئلة المتداولة بعد ساعات من بدء صرف الدفعة 70 من حساب المواطن، عدم إيداع الاستحقاق الشهري في حسابات العديد من المستفيدين.

سيول جارية.. "الحصيني" يُحذر من حالة مطرية على مكة وهذه المناطق
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تساقط أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على مناطق مختلفة من المملكة.

محاميان: لا صحة لسجن ولي الأمر بسبب غياب ابنه عن المدرسة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد في نظام حماية الطفل ما يشير إلى سجن ولي الأمر بسبب غياب ابنه عن المدرسة.

اليوم.. تعليم مكة تعلن عن تعليق الدراسة الجضورية في هذه المدارس
أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة عن تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم الأحد 25 -2-1445هـ في جميع مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل.

منها وقف الاستقدام.. 6 عقوبات على عدم ترقيم الإبل
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الإبل إلى سرعة ترقيم إبلهم حفظًا لحقوقهم، وتسهيلاً للحصول والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.

إعلان حالة الطوارئ في ليبيا.. ماذا يحدث؟
أعلنت اللجنة الليبية العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، يومي الأحد والاثنين عطلة طارئة بسبب الأحوال الجوية المتوقعة شرق البلاد.!

عالم زلازل: زلزال المغرب يعادل قوة 25 قنبلة نووية
وصف عيد الطرزي، أستاذ علوم الزلازل والكوارث الطبيعية بالجامعة الهاشمية في الأردن، الزلزال الذي ضرب المغرب بـ "المدمر"، مؤكدًا أن قوته تعادل 25 قنبلة نووية، من ناحية كمية التفجير التي تسببها هذه القنابل.

ما احتمالية وقوع "تسونامي"‏ بعد زلزال المغرب؟ باحث جيولوجي يجيب
قال الباحث المغربي في الجيولوجيا، الدكتور كمال أغروض، اليوم السبت، إن ‏"الزلزال الذي وقع في المغرب لم تشهده له البلاد منذ عام 1755".

أمريكا تبدأ تحقيقاً رسمياً في استخدام هواوي رقائق متطورة في أحدث هواتفها
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقاً رسمياً حول وجود رقائق إلكترونية متطورة مصنوعة في الصين في أحدث هاتف ذكي طرحته شركة الإلكترونيات الصينية هواوي تكنولوجيز.

خلال أسبوع فقط.. 3 أطعمة تحسن صحة الجهاز الهضمي
يؤكد الأطباء، أن الأمعاء الصحية مهمة بالنسبة للإنسان، بتداء بالجهاز العصبي والمناعي وانتهاء بالصحة العقلية ووظيفة الجهاز الهضمي، فما هي الأطعمة التي تجعل الأمعاء صحية وبدون أي مشاكل؟

اقرأ أيضا

درجات الحرارة
9:35 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

46 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

مطار الملك عبدالعزيز
9:32 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

مطار الملك عبدالعزيز: إيقاف خدمة نقل المعتمرين إلى مكة

منصة مدرستي
9:04 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

بعد تعليق الدراسة الحضورية بمكة.. خطوات وطرق الاستفادة من منصة مدرستي

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
7:52 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

وزير الموارد البشرية: نسعى إلى تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل

اقرأ أيضا

منها وقف الاستقدام.. 6 عقوبات على عدم ترقيم الإبل

سيول جارية.. "الحصيني" يُحذر من حالة مطرية على مكة وهذه المناطق

محاميان: لا صحة لسجن ولي الأمر بسبب غياب ابنه عن المدرسة

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار رعدية وسيول على 5 مناطق

إنذار أحمر لأهالي منطقة مكة.. أمطار غزيرة وبرد وسيول حتى هذا الموعد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

منصة مدرستي 9:04 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

بعد تعليق الدراسة الحضورية بمكة.. خطوات وطرق الاستفادة من منصة مدرستي

أهم 10 10:24 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. نقل البيانات الشخصية خارج المملكة والدعم الإضافي من حساب المواطن

أهم 10 11:21 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. بشرى من حساب المواطن ووظائف بالخارجية وحرس الحدود

أخبار السعودية 4:48 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. بشرى بخصوص نهاية الصيف وموعد إغلاق التكييف وأمطار غزيرة على هذه المناطق

اقرأ أيضا

ضباب - شبوره - الطقس
1:13 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

حتى 8 صباحًا.. تنبيه من الأرصاد من ضباب على محافظة ينبع ومركز الرايس

حساب المواطن
12:18 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

حساب المواطن يعلن عن بدء إيداع دعم سبتمبر شاملاً الدعم الإضافي

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة
12:09 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

اليوم.. تعليم مكة تعلن عن تعليق الدراسة الجضورية في هذه المدارس

جامعة أم القرى
12:08 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

جامعة أم القرى تعلن تعليق الدراسة ليوم الأحد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
9:17 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. صرف حساب المواطن وجدل سجن ولي الأمر يتجدد

منصة مدرستي
9:04 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

بعد تعليق الدراسة الحضورية بمكة.. خطوات وطرق الاستفادة من منصة مدرستي

ولي العهد
8:30 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

تفاصيل أكبر مشروع اقتصادي عابر للقارات بين المملكة وأمريكا

التعديلات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة
8:18 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

التفاصيل كاملة.. ننشر التعديلات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة

حساب المواطن
8:06 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن صرف الدعم ومصير "الإضافي"

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
7:52 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

وزير الموارد البشرية: نسعى إلى تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل