10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. صرف حساب المواطن وجدل سجن ولي الأمر يتجدد

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:
توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن صرف الدعم ومصير "الإضافي"
من أكثر الأسئلة المتداولة بعد ساعات من بدء صرف الدفعة 70 من حساب المواطن، عدم إيداع الاستحقاق الشهري في حسابات العديد من المستفيدين.
سيول جارية.. "الحصيني" يُحذر من حالة مطرية على مكة وهذه المناطق
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تساقط أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على مناطق مختلفة من المملكة.
محاميان: لا صحة لسجن ولي الأمر بسبب غياب ابنه عن المدرسة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد في نظام حماية الطفل ما يشير إلى سجن ولي الأمر بسبب غياب ابنه عن المدرسة.
اليوم.. تعليم مكة تعلن عن تعليق الدراسة الجضورية في هذه المدارس
أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة عن تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم الأحد 25 -2-1445هـ في جميع مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل.
منها وقف الاستقدام.. 6 عقوبات على عدم ترقيم الإبل
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الإبل إلى سرعة ترقيم إبلهم حفظًا لحقوقهم، وتسهيلاً للحصول والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.
إعلان حالة الطوارئ في ليبيا.. ماذا يحدث؟
أعلنت اللجنة الليبية العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، يومي الأحد والاثنين عطلة طارئة بسبب الأحوال الجوية المتوقعة شرق البلاد.!
عالم زلازل: زلزال المغرب يعادل قوة 25 قنبلة نووية
وصف عيد الطرزي، أستاذ علوم الزلازل والكوارث الطبيعية بالجامعة الهاشمية في الأردن، الزلزال الذي ضرب المغرب بـ "المدمر"، مؤكدًا أن قوته تعادل 25 قنبلة نووية، من ناحية كمية التفجير التي تسببها هذه القنابل.
ما احتمالية وقوع "تسونامي" بعد زلزال المغرب؟ باحث جيولوجي يجيب
قال الباحث المغربي في الجيولوجيا، الدكتور كمال أغروض، اليوم السبت، إن "الزلزال الذي وقع في المغرب لم تشهده له البلاد منذ عام 1755".
أمريكا تبدأ تحقيقاً رسمياً في استخدام هواوي رقائق متطورة في أحدث هواتفها
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقاً رسمياً حول وجود رقائق إلكترونية متطورة مصنوعة في الصين في أحدث هاتف ذكي طرحته شركة الإلكترونيات الصينية هواوي تكنولوجيز.
خلال أسبوع فقط.. 3 أطعمة تحسن صحة الجهاز الهضمي
يؤكد الأطباء، أن الأمعاء الصحية مهمة بالنسبة للإنسان، بتداء بالجهاز العصبي والمناعي وانتهاء بالصحة العقلية ووظيفة الجهاز الهضمي، فما هي الأطعمة التي تجعل الأمعاء صحية وبدون أي مشاكل؟