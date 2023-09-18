بعد ظهوره بالهند.. هل يشكل فيروس نيباه تهديدًا للمملكة؟

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انتشرت المخاوف من الأنباء حول ظهور فيروس نيباه في الهند، حول ما قد يمثله من خطر من انتشار وباء جديد، في الوقت الذي لم يستفق فيه العالم من من فيروس كوفيد – 19. اضافة اعلان

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن فيروس نيباه هو مرض ناشيء حيواني المصدر وهام في مجال الصحة العامة في إقليمي جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ التابعين للمنظمة، واللذين تنتشر فيهما على نطاق واسع خفافيش الفاكهة من فصيلة الثعالب الطائرة التي تمثل المضيف الطبيعي للفيروس.





متى اكتشف المرض للمرة الأولى؟



انتشار المرض للمرة الثالثة بالهند



بعيد جدًا عن المملكة







استشاري الأمراض المعدية د.محمد حلواني يجيب



#الإخبارية pic.twitter.com/9fDQlimcOn فيديو | ما مدى بعد فايروس "نيباه" عن المملكة؟استشاري الأمراض المعدية د.محمد حلواني يجيب September 17, 2023

وقد اكتُشف المرض لأول مرة أثناء اندلاع فاشية منه في ماليزيا في عام 1998، ومن ثم اندلعت جميع الفاشيات اللاحقة لها في أجزاء من آسيا (الهند وبنجلاديش وماليزيا وسنغافورة).ويمكن أن ينتقل المرض بواسطة الملامسة المباشرة للحيوانات المصابة بالعدوى أو استهلاك المنتجات الغذائية الملوثة أو من خلال المخالطة اللصيقة لشخص مصاب بعدوى المرض.واتخذت الفاشيات السابقة نمطًا موسميًا اندلعت بموجبه خلال فصلي الشتاء والربيع، وارتبطت بعدة عوامل مثل موسم تكاثر الخفافيش وزيادة طرحها للفيروسات وحلول موسم حصاد الفاكهة. وتتراوح نسبة الوفيات من مجموع حالات المرض بين 40 و100 في المئة.وظهر المرض مؤخرًا في الهند، وهي المرة الثالثة خلال خمس سنوات التي يظهر فيها الفيروس الذي يُتلف المخ، وينتقل من الخفافيش والخنازير إلى البشر، في منطقة كوزيكود بولاية كيرالا.وأعلنت الهند حالة التأهب القصوى بعد ظهور الفيروس المميت مجددًا، الذي أودى بحياة شخصين على الأقل خلال الأيام الأخيرة، وأدى إلى إخضاع المئات لفحوصات في ولاية كيرالا جنوبي البلاد.وطمأن استشاري الأمراض المعدية، الدكتور محمد حلواني، المواطنين بالمملكة، قائلاً: "الفيروس بعيد جدًا عن المملكة".وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "المرض ليس مستوطنًا في كل أرجاء الهند بل ينحصر في ولاية كيرلا، وحتى الآن يعتبر المرض تحت السيطرة وبعيدًا عن المملكة".